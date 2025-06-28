Три неймовірні аромати — улюблені парфуми Ксенії Мішиної

Витончені й з характером — улюблені парфуми Ксенії Мішиної
Парфуми — це ідеальне довершення будь-якого образу. Вони показують характер та додають особливого шарму. Українська акторка Ксенія Мішина відповіла, які аромати обирає вона.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Три топові аромати, які любить Ксенія Мішина
BeauFort London Lignum Vitae
Цей аромат підійде для справжніх цінителів парфумерії. Верхні ноти складаються з чорного перцю, червоних фруктів, пісочного печива, морських нот, мандарина та цитрусових. Серце аромату — ветівер та перець. Базові ноти звучать піском, морською сіллю, амброю, мускусом та ваніллю.
Hermes Barenia
Цей п'янкий аромат поєднує лілію з ніжністю ягоди. Унікальність композиції підкреслюють шлейф деревини дуба та глибина пачулі. Цей парфум — поєднання краси та вічності, сили й чуттєвості. Його легко та приємно носити і звучить він так, як люксові аромати зі смаком.
Escentric Molecules Molecule 02
Цей аромат має свіже, злегка солодкувате, деревне звучання з мускусними відтінками. Він може розкриватися по-різному на різних людях, але часто асоціюється з чистотою, свіжістю та відчуттям комфорту. Цей парфум дуже легкий, з блискучим і бадьорим початком і приємно теплим шлейфом. Його головною нотою є амброксан, а ніжний квітковий букет просто заворожує.
Ці парфуми приємні та ніжні, витончені й з характером одночасно. Вони закохують в себе та інтригують. Це ті аромати, які ідеально підійдуть для щоденного використання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які парфуми не можуть терпіти люди. Краще їх не обирати.
Також ми розповідали про те, які парфуми не мають конкурентів. Вони відразу ж закохуюють в себе.
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