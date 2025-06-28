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Головна Мода Витончені й з характером — улюблені парфуми Ксенії Мішиної

Витончені й з характером — улюблені парфуми Ксенії Мішиної

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 19:43
Три неймовірні аромати — улюблені парфуми Ксенії Мішиної
Ксенія Мішина. Фото з Instagram
Ключові моменти Три топові аромати, які любить Ксенія Мішина

Парфуми — це ідеальне довершення будь-якого образу. Вони показують характер та додають особливого шарму. Українська акторка Ксенія Мішина відповіла, які аромати обирає вона.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Три топові аромати, які любить Ксенія Мішина

BeauFort London Lignum Vitae

Цей аромат підійде для справжніх цінителів парфумерії. Верхні ноти складаються з чорного перцю, червоних фруктів, пісочного печива, морських нот, мандарина та цитрусових. Серце аромату — ветівер та перець. Базові ноти звучать піском, морською сіллю, амброю, мускусом та ваніллю.

Чим пахнуть парфуми BeauFort London Lignum Vitae
BeauFort London Lignum Vitae. Фото з Instagram

Hermes Barenia

Цей п'янкий аромат поєднує лілію з ніжністю ягоди. Унікальність композиції підкреслюють шлейф деревини дуба та глибина пачулі. Цей парфум — поєднання краси та вічності, сили й чуттєвості. Його легко та приємно носити і звучить він так, як люксові аромати зі смаком.

Чим пахнуть парфуми Hermes Barenia
Hermes Barenia. Фото з Instagram

Escentric Molecules Molecule 02

Цей аромат має свіже, злегка солодкувате, деревне звучання з мускусними відтінками. Він може розкриватися по-різному на різних людях, але часто асоціюється з чистотою, свіжістю та відчуттям комфорту. Цей парфум дуже легкий, з блискучим і бадьорим початком і приємно теплим шлейфом. Його головною нотою є амброксан, а ніжний квітковий букет просто заворожує.

Чим пахнуть парфуми Escentric Molecules Molecule 02
Escentric Molecules Molecule 02. Фото з Instagram

Ці парфуми приємні та ніжні, витончені й з характером одночасно. Вони закохують в себе та інтригують. Це ті аромати, які ідеально підійдуть для щоденного використання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які парфуми не можуть терпіти люди. Краще їх не обирати.

Також ми розповідали про те, які парфуми не мають конкурентів. Вони відразу ж закохуюють в себе.

Ксенія Мішина мода тренди парфуми аромат
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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