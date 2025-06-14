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Головна Мода Парфуми, котрі не мають конкурентів — відразу закохують в себе

Парфуми, котрі не мають конкурентів — відразу закохують в себе

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 19:50
Найчарівніші солодкі парфуми для літа 2025 — добірка сезону
Парфуми. Фото: Pexels
Ключові моменти Кращі солодкі парфуми на літо

Літо — час, коли хочеться носити ніжні та легкі аромати. В колекцію варто додати парфуми, що матимуть апетитне звучання та нагадуватимуть солодкі фрукти чи ласощі.

Новини.LIVE публікують підбірку таких ароматів.

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Кращі солодкі парфуми на літо

Bibliotheque de Parfum, I Am Tender

Цей парфум має ноти тропічного кокоса, мигдалю та лимону. Солодкого присмаку додає стигла полуниця та персик. У серці аромату — червоні фрукти, медовий бузок, квіти конвалії й шоколадне печиво.

Чим пахнуть парфуми ​​​​​​​Bibliotheque de Parfum, I Am Tender
Парфуми Bibliotheque de Parfum, I Am Tender. Фото з Instagram

Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62

Горіховий аромат фісташки та мигдалю — цей аромат віє елегантністю. У серці композиції — букет з жасмину та геліотропу, основна нота огорнута пахощами сандалової деревини, ванілі й солоної карамелі.

Чим пахнуть парфуми Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62
Парфуми Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62. Фото з Instagram

Kilian, Forbidden Game

Цей парфум — ідеальний вибір для любительок стиглих фруктів: сливи, персика та яблука, присипаних пряною корицею. Аромат також розкривається запахом букета з жасмину, герані та болгарської троянди.

Чим пахнуть парфуми Kilian, Forbidden Game
Парфуми Kilian, Forbidden Game. Фото з Instagram

Ariana Grande, Cloud

Цей аромат наповнений запахом груші, бергамоту й лаванди. У серці композиції — ванільна орхідея. Вона ідеально поєднується з тропічним кокосом, праліною та збитими вершками.

Чим пахнуть парфуми Ariana Grande, Cloud
Парфуми Ariana Grande, Cloud. Фото з Instagram

Parfums de Marly, Cassili

Ці солодкі парфуми вражають запахом. Витончений аромат розкривається квітковими нотами в поєднанні з соковитими ягодами чорної смородини. У серці композиції — весняна мімоза та сливовий акорд.

Чим пахнуть парфуми Parfums de Marly, Cassili
Парфуми Parfums de Marly, Cassili. Фото з Instagram

Ці парфуми — ідеальні на літо. Вони звучать елегантно та легко водночас. Фруктові нотки та ніжний аромат десерту точно полонять ваше серце.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на які бюджетні парфуми від Zara варто звернути увагу. Це справжні аналоги люксу.

Також ми розповідали про те, які найвідоміші аромати з 2000-х досі тримаються в моді. Ці парфуми — улюбленці мільйонів.

мода тренди парфуми краса аромат
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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