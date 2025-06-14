Найчарівніші солодкі парфуми для літа 2025 — добірка сезону

Парфуми. Фото: Pexels

Літо — час, коли хочеться носити ніжні та легкі аромати. В колекцію варто додати парфуми, що матимуть апетитне звучання та нагадуватимуть солодкі фрукти чи ласощі.

Новини.LIVE публікують підбірку таких ароматів.

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Кращі солодкі парфуми на літо

Bibliotheque de Parfum, I Am Tender

Цей парфум має ноти тропічного кокоса, мигдалю та лимону. Солодкого присмаку додає стигла полуниця та персик. У серці аромату — червоні фрукти, медовий бузок, квіти конвалії й шоколадне печиво.

Парфуми Bibliotheque de Parfum, I Am Tender. Фото з Instagram

Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62

Горіховий аромат фісташки та мигдалю — цей аромат віє елегантністю. У серці композиції — букет з жасмину та геліотропу, основна нота огорнута пахощами сандалової деревини, ванілі й солоної карамелі.

Парфуми Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62. Фото з Instagram

Kilian, Forbidden Game

Цей парфум — ідеальний вибір для любительок стиглих фруктів: сливи, персика та яблука, присипаних пряною корицею. Аромат також розкривається запахом букета з жасмину, герані та болгарської троянди.

Парфуми Kilian, Forbidden Game. Фото з Instagram

Ariana Grande, Cloud

Цей аромат наповнений запахом груші, бергамоту й лаванди. У серці композиції — ванільна орхідея. Вона ідеально поєднується з тропічним кокосом, праліною та збитими вершками.

Парфуми Ariana Grande, Cloud. Фото з Instagram

Parfums de Marly, Cassili

Ці солодкі парфуми вражають запахом. Витончений аромат розкривається квітковими нотами в поєднанні з соковитими ягодами чорної смородини. У серці композиції — весняна мімоза та сливовий акорд.

Парфуми Parfums de Marly, Cassili. Фото з Instagram

Ці парфуми — ідеальні на літо. Вони звучать елегантно та легко водночас. Фруктові нотки та ніжний аромат десерту точно полонять ваше серце.

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