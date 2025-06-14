Самые очаровательные сладкие духи для лета 2025 — подборка сезона

Парфюмерия. Фото: Pexels

Лето — время, когда хочется носить нежные и легкие ароматы. В коллекцию стоит добавить духи, которые будут иметь аппетитное звучание и напоминать сладкие фрукты или лакомства.

Новини.LIVE публикуют подборку таких ароматов.

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Лучшие сладкие духи на лето

Bibliotheque de Parfum, I Am Tender

Этот парфюм имеет ноты тропического кокоса, миндаля и лимона. Сладкого привкуса добавляет спелая клубника и персик. В сердце аромата — красные фрукты, медовая сирень, цветы ландыша и шоколадное печенье.

Духи Bibliotheque de Parfum, I Am Tender. Фото из Instagram

Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62

Ореховый аромат фисташки и миндаля — этот аромат веет элегантностью. В сердце композиции — букет из жасмина и гелиотропа, основная нота окутана благоуханием сандаловой древесины, ванили и соленой карамели.

Парфюм Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62. Фото из Instagram

Kilian, Forbidden Game

Этот парфюм — идеальный выбор для любительниц спелых фруктов: сливы, персика и яблока, присыпанных пряной корицей. Аромат также раскрывается запахом букета из жасмина, герани и болгарской розы.

Духи Kilian, Forbidden Game. Фото из Instagram

Ariana Grande, Cloud

Этот аромат наполнен запахом груши, бергамота и лаванды. В сердце композиции — ванильная орхидея. Она идеально сочетается с тропическим кокосом, пралиной и взбитыми сливками.

Духи Ariana Grande, Cloud. Фото из Instagram

Parfums de Marly, Cassili

Эти сладкие духи поражают запахом. Утонченный аромат раскрывается цветочными нотами в сочетании с сочными ягодами черной смородины. В сердце композиции — весенняя мимоза и сливовый аккорд.

Духи Parfums de Marly, Cassili. Фото из Instagram

Эти духи — идеальны для лета. Они звучат элегантно и легко одновременно. Фруктовые нотки и нежный аромат десерта точно пленят ваше сердце.

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