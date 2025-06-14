Самые очаровательные сладкие духи для лета 2025 — подборка сезона

Духи, что не имеют конкурентов — сразу влюбляют в себя
Лето — время, когда хочется носить нежные и легкие ароматы. В коллекцию стоит добавить духи, которые будут иметь аппетитное звучание и напоминать сладкие фрукты или лакомства.
Новини.LIVE публикуют подборку таких ароматов.
Лучшие сладкие духи на лето
Bibliotheque de Parfum, I Am Tender
Этот парфюм имеет ноты тропического кокоса, миндаля и лимона. Сладкого привкуса добавляет спелая клубника и персик. В сердце аромата — красные фрукты, медовая сирень, цветы ландыша и шоколадное печенье.
Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62
Ореховый аромат фисташки и миндаля — этот аромат веет элегантностью. В сердце композиции — букет из жасмина и гелиотропа, основная нота окутана благоуханием сандаловой древесины, ванили и соленой карамели.
Kilian, Forbidden Game
Этот парфюм — идеальный выбор для любительниц спелых фруктов: сливы, персика и яблока, присыпанных пряной корицей. Аромат также раскрывается запахом букета из жасмина, герани и болгарской розы.
Ariana Grande, Cloud
Этот аромат наполнен запахом груши, бергамота и лаванды. В сердце композиции — ванильная орхидея. Она идеально сочетается с тропическим кокосом, пралиной и взбитыми сливками.
Parfums de Marly, Cassili
Эти сладкие духи поражают запахом. Утонченный аромат раскрывается цветочными нотами в сочетании с сочными ягодами черной смородины. В сердце композиции — весенняя мимоза и сливовый аккорд.
Эти духи — идеальны для лета. Они звучат элегантно и легко одновременно. Фруктовые нотки и нежный аромат десерта точно пленят ваше сердце.
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