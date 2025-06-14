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Главная Мода Духи, что не имеют конкурентов — сразу влюбляют в себя

Духи, что не имеют конкурентов — сразу влюбляют в себя

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 19:50
Самые очаровательные сладкие духи для лета 2025 — подборка сезона
Парфюмерия. Фото: Pexels
Ключові моменти Лучшие сладкие духи на лето

Лето — время, когда хочется носить нежные и легкие ароматы. В коллекцию стоит добавить духи, которые будут иметь аппетитное звучание и напоминать сладкие фрукты или лакомства.

Новини.LIVE публикуют подборку таких ароматов.

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Лучшие сладкие духи на лето

Bibliotheque de Parfum, I Am Tender

Этот парфюм имеет ноты тропического кокоса, миндаля и лимона. Сладкого привкуса добавляет спелая клубника и персик. В сердце аромата — красные фрукты, медовая сирень, цветы ландыша и шоколадное печенье.

Чим пахнуть парфуми ​​​​​​​Bibliotheque de Parfum, I Am Tender
Духи Bibliotheque de Parfum, I Am Tender. Фото из Instagram

Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62

Ореховый аромат фисташки и миндаля — этот аромат веет элегантностью. В сердце композиции — букет из жасмина и гелиотропа, основная нота окутана благоуханием сандаловой древесины, ванили и соленой карамели.

Чим пахнуть парфуми Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62
Парфюм Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62. Фото из Instagram

Kilian, Forbidden Game

Этот парфюм — идеальный выбор для любительниц спелых фруктов: сливы, персика и яблока, присыпанных пряной корицей. Аромат также раскрывается запахом букета из жасмина, герани и болгарской розы.

Чим пахнуть парфуми Kilian, Forbidden Game
Духи Kilian, Forbidden Game. Фото из Instagram

Ariana Grande, Cloud

Этот аромат наполнен запахом груши, бергамота и лаванды. В сердце композиции — ванильная орхидея. Она идеально сочетается с тропическим кокосом, пралиной и взбитыми сливками.

Чим пахнуть парфуми Ariana Grande, Cloud
Духи Ariana Grande, Cloud. Фото из Instagram

Parfums de Marly, Cassili

Эти сладкие духи поражают запахом. Утонченный аромат раскрывается цветочными нотами в сочетании с сочными ягодами черной смородины. В сердце композиции — весенняя мимоза и сливовый аккорд.

Чим пахнуть парфуми Parfums de Marly, Cassili
Духи Parfums de Marly, Cassili. Фото из Instagram

Эти духи — идеальны для лета. Они звучат элегантно и легко одновременно. Фруктовые нотки и нежный аромат десерта точно пленят ваше сердце.

Напомним, ранее мы писали о том, на какие бюджетные духи от Zara стоит обратить внимание. Это настоящие аналоги люкса.

Также мы рассказывали о том, какие известные ароматы с 2000-х до сих пор держатся в моде. Эти парфюмерии — любимцы миллионов.

мода тренды духи красота аромат
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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