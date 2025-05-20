Легенди парфумерії — аромати з 2000-х і 2010-х, знайомі кожній жінці

Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: Freepik

Є аромати, які стають частиною вашого життя. Ви можете не пам’ятати, яке було на вас вбрання чи яка музика грала на тлі, але точно згадаєте той запах. У ньому збережені моменти — зустрічі, поїздки, перше кохання чи навіть проста прогулянка містом.

В Cosmopolitan зібрали п’ять таких ароматів, які залишили слід у 2000-х і 2010-х — і, чесно кажучи, багато хто з нас не забув їх досі.

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La Vie Est Belle, Lancôme

Якщо щастя мало б аромат, то воно пахло б саме так. Ці парфуми ніби десерт, яким хочеться насолоджуватись повільно. Солодкі, теплі, з нотами чорної смородини, груші та праліне. Їх складно не впізнати — вони довго тримаються в повітрі та пам’яті.

La Vie Est Belle, Lancôme. Фото: Cosmopolitan

Be Delicious, DKNY

Флакон у формі яблука вже сам по собі символ нульових. А всередині — свіже, соковите, зелене. Грейпфрут, яблуко, огірок поєднались в цьому ароматі. Ці парфуми пахнуть легкістю і ранковою прогулянкою в парку. Якщо у вас колись було щось із Be Delicious, то ви розумієте про що мова.

Coco Mademoiselle, Chanel

Класика, яку ніколи не соромно носити. Жіночна, але не нудна. Елегантна, але з характером. Цей аромат завжди звучить по-різному на різних жінках, але в кожному випадку красиво. Ідеально підходить тим, хто любить відчувати себе особливою без зайвих зусиль.

Eclat d’Arpege, Lanvin

Ніжність у чистому вигляді. Цей аромат — як весняний ранок, коли все довкола свіже й нове. Бузок, півонія, трохи персикового цвіту. Багато хто досі повертається до нього, коли хочеться спокою й легкості.

Eclat d’Arpege, Lanvin. Фото: Cosmopolitan

La Petite Robe Noire, Guerlai

Це не просто аромат — це настрій. Темна вишня, мигдаль, чай і троянди — звучить, як щось для справжньої кіногероїні. Якщо ви коли-небудь мріяли про вечір у маленькій чорній сукні, з келихом вина і блиском в очах — цей парфум саме для такого моменту.

Раніше ми писали про те, що корейські парфуми впевнено завойовують серця модниць по всьому світі.

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