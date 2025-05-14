Аромати з Кореї, що варті уваги — несподіваний хіт 2025 року

Парфуми. Фото: Pixabay

Після того як корейські бренди зробили справжній фурор у доглядовій косметиці, вони впевнено заходять ще в одну сферу краси — парфумерію. І треба сказати, роблять це дуже впевнено. Їхні аромати не про статус чи сексуальність, як у багатьох західних марок, а про внутрішній стан, про момент, про вас. Це не просто парфуми, а маленькі історії, які ви носите на собі.

Про це пише "Радіо Люкс".

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У Кореї до ароматів підходять зовсім інакше: кожен — це майже як медитація. Флакони — лаконічні, мінімалістичні, без зайвих деталей, але з характером. Їх зручно брати з собою і вони завжди доречні, хоч на прогулянку, хоч у подорож.

Один із найвідоміших брендів — Tamburins. Його створили ті самі люди, що роблять стильні окуляри Gentle Monster. Та й амбасадорка — Дженні з BLACKPINK. Улюблений аромат багатьох — Chamo: пахне ромашкою, деревиною і ніжним мускусом. Залишається на шкірі годинами і дуже спокійно "живе" поруч. А от Pumkini — зовсім інша історія. Тут і гарбуз, і кокосове молоко, і шисо з ноткою імбиру. Теплий, затишний, трохи їстівний.

Жінка наносить парфуми. Фото: Pixabay

Ще один бренд, на який точно варто звернути увагу — Nonfiction. У них усе дуже просто, але з настроєм. Giaic Flower — ніби ви залишились наодинці з собою, у тиші. А For Rest переносить у прохолодний ліс — з запахами сандалу, бергамоту й інжиру. Дуже заспокоює.

І якщо хочеться трохи більше сміливості — є Borntostandout. А Indecent Cherry — це вишня, полуниця і ваніль, але не солодко-дитячі, а дорослі, з натяком на пристрасть.

Раніше ми писали про те, які жіночі парфуми обожнюють чоловіки.

Також ми повідомляли про аромати, які обирають собі найуспішніші люди.