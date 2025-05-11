Жіночі парфуми, перед якими чоловіки не встоять — пахнуть розкішно

Чоловіки їх обожнюють — парфуми, які мають бути в кожної жінки
Парфуми — це той самий невидимий аксесуар, який довершить образ та не залишить вас без уваги. Є кілька жіночих ароматів, які просто обожнюють чоловіки. Ці фаворити не залишать байдужими нікого та буквально зведуть з розуму.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
П'ять жіночих парфумів, які подобаються чоловікам
Body — Burberry
Аромат ідеально підійде тим, хто прагне випромінювати чуттєвість та розкіш водночас. Персик, фрезія та зелень роблять легкий натяк на спокусу. Троянда, ірис та сандалове дерево доповнять парфум, створивши аромат, від якого важко буде відірватися.
Lovestruck — Vera Wang
Цей аромат — втілення пристрасті та романтики в одному флаконі. В ньому є ноти гуави, ангеліки, туберози, мандарини, квітки лотоса та мускусу. Повз ці парфуми не зможе пройти жоден чоловік.
Euphoria — Calvin Klein
Солодку глибинку у цьому ароматі дарують гранат та фініки. Нове дихання відкриває соковита зелень. Цей парфум стійкий та має відтінок загадковості. У його базі — японське яблуко, зелене листя, гранат, лотос та чорна орхідея.
Live in Love — Oscar de la Renta
Зелено-квітковий аромат розкривається бергамотом, імбиром, орхідеєю, гіацинтом, жасмином, апельсиновим цвітом та трояндою. Завершують композицію мускус, амбра, кедр і сандал. Цей парфум — про любов до життя, яка відчутна у кожному моменті.
My Queen — Alexander McQueen
Цей аромат змусить вас відчувати себе королевою. Він починається мигдалем і фіалкою, продовжується апельсиновим цвітом, білим мускусом, білими квітами та соняшником. Завершується парфум поєднанням пачулі, кедра, ветивера, ірису і ванілі.
Свіжий чи загадковий, солодкий чи різкий — обирати вам. Однак будь-який з цих парфумів точно не залишить вас без компліментів та уваги.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які парфуми з трояндою мають розкішний аромат. Вони вражають своєю ніжністю.
Також ми розповідали про те, які недорогі парфуми мають стійкий шлейф. Їх майже неможливо відрізнити від люксу.
Читайте Новини.LIVE!