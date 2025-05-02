Бюджетні парфуми з елітним ароматом — найкращі варіанти

Парфюм. Фото: Freepik

Іноді буває таке: парфум на блотері здається розкішним, а вже за пару годин на шкірі змінюється до невпізнання. І замість захвату повне розчарування. Щоб не потрапити в таку ситуацію, варто звертати увагу не лише на перші ноти, а й на шлейф — саме він лишається з вами надовго.

У "Хочу" знайшли три аромати, які пахнуть не просто приємно, а приваблюють ніби магніт.

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Їх хочеться вдихати знову і знову. Це той випадок, коли незнайомі люди обертаються, щиро хвалять і навіть просять написати назву.

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Три бюджетні парфуми, що вразять своїм ароматом

Nina Ricci Love In Paris

Цей парфум не кричить, а шепоче щось французьке — про ніжність, елегантність і любов. Немає приторності чи важких нот — тільки щось тепле, м’яке, трохи фруктове і дуже жіночне. Комусь пахне осінніми квітами після дощу, іншим півоніями і абрикосами. Але всім однаково красиво. Ціна — близько 1 600 грн.

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Shiseido Zen

Цей аромат як кадр із фільму: жінка йде містом, а за нею легкий, трохи цитрусовий шлейф. Тут і груша, і трохи квітів, і свіжість, що не набридає. Підходить на щодень, але при цьому звучить вишукано. Можна порівняти з Coco Mademoiselle, тільки без різкості. Ціна — приблизно 1 400 грн.

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Парфуми на дереві. Фото: Freepik

Gian Marco Venturi Woman

Недорогий, але точно непростий. У морі солодких і пудрових запахів цей виділяється — він про весну, бузок, свіже повітря. Наче перший теплий день після довгої зими. Аромат легкий, але має характер. Його не сплутаєш ні з чим. Ціна — близько 700 грн.

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