Бюджетные духи с элитным ароматом — лучшие варианты

Парфюм. Фото: Freepik

Иногда бывает такое: парфюм на блоттере кажется роскошным, а уже через пару часов на коже меняется до неузнаваемости. И вместо восторга полное разочарование. Чтобы не попасть в такую ситуацию, стоит обращать внимание не только на первые ноты, но и на шлейф — именно он остается с вами надолго.

В "Хочу" нашли три аромата, которые пахнут не просто приятно, а привлекают будто магнит.

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Три бюджетных парфюма, которые поразят своим ароматом

Nina Ricci Love In Paris

Этот парфюм не кричит, а шепчет что-то французское — о нежности, элегантности и любви. Нет приторности или тяжелых нот — только что-то теплое, мягкое, немного фруктовое и очень женственное. Кому-то пахнет осенними цветами после дождя, другим пионами и абрикосами. Но всем одинаково красиво. Цена — около 1600 грн.

Shiseido Zen

Этот аромат как кадр из фильма: женщина идет по городу, а за ней легкий, немного цитрусовый шлейф. Здесь и груша, и немного цветов, и свежесть, которая не надоедает. Подходит на каждый день, но при этом звучит изысканно. Можно сравнить с Coco Mademoiselle, только без резкости. Цена — примерно 1400 грн.

Духи на дереве. Фото: Freepik

Gian Marco Venturi Woman

Недорогой, но точно не простой. В море сладких и пудровых запахов этот выделяется — он про весну, сирень, свежий воздух. Как будто первый теплый день после долгой зимы. Аромат легкий, но имеет характер. Его не спутаешь ни с чем. Цена — около 700 грн.

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