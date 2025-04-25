Топ весняних парфумів, які тримаються цілий день — довговічні аромати

Наречена наносить парфуми на тіло. Фото: Freepik

Є щось особливе у зміні парфуму разом із сезоном. З приходом весни хочеться залишити позаду всі ті важкі, глибокі аромати, що гріли нас узимку, й нарешті вдихнути щось легке, свіже, трішки квіткове або навіть фруктове. Хоча, якщо чесно, головне, щоб аромат подобався — неважливо, яка за вікном пора року. Але все ж є ті парфуми, які створені спеціально для весняних днів. Вони ніби підхоплюють вашу легкість і бажання оновлення.

Новини.LIVE готовий назвати кілька ароматів, які звучать особливо красиво навесні.

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Вони не просто мають приємний аромат — вони тримаються довго, протягом дня залишаючи по собі ніжний шлейф. До речі, маленький лайфхак: якщо хочете, щоб парфум залишався з вами довше, обов’язково наносьте його на добре зволожену шкіру — суха забирає аромат дуже швидко.

Guerlain — Joyeuse Tubereuse

Це як прогулянка весняним садом, де квіти розкриваються вам назустріч. Тут є і зелень, і свіжість, але в серці тубероза, жасмин, лілія. А коли аромат трохи розкриється, він подарує солодкуваті ноти ванілі, сандалу та ветиверу. Над ним чаклували два парфумери — Дельфін Джелк і Тьєррі Вассер. І зробили вони це на славу, бо цей парфум один із найстійкіших серед квіткових.

Дівчина наносить парфуми на шкіру. Фото: Freepik

Narciso Rodriguez — For Her Musc Noir Rose

Пам’ятаєте, як торік TikTok буквально вибухнув через цей аромат? У магазинах його розкуповували швидше, ніж гарячі пиріжки. Це мускусна історія з ніжною туберозою, трохи гострого рожевого перцю, соковитий бергамот і все це добре відчувається. І тримається він довго — до самого вечора.

Diptyque — Eau Rose

Це троянда, але не та, яку ви уявляєте. Вона свіжа, майже повітряна, без зайвої солодкавості. Тут усе просто: троянда, лічі, чорна смородина та навіть трохи меду. Ніби стоїте у саду, де щойно розпустились троянди, а поруч кошик зі свіжими ягодами. Дуже весняний настрій і легкість на кожен день гарантовані.

Гарний флакон парфумів. Фото: Freepik

Chanel — Gardénia

Це аромат, що ніби створений для ранкової прогулянки, коли все навколо ще свіже, а сонце тільки-но починає пригрівати. Апельсиновий цвіт і зелень на старті, далі гарденія, жасмин і тубероза, які розкриваються поступово, м’яко. А в самому кінці на шкірі залишається ніжний слід із ванілі, мускусу, кокоса і сандалу. Легкий, але водночас стійкий.

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