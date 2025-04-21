Наймодніші парфуми весни-літа 2025 — універсальні аромати для кожної

Парфуми на фоні літніх аксесуарів. Фото: Freepik

Кожен, хто хоч раз обирав парфуми, знає це відчуття: спершу аромат здається ідеальним, а через годину на шкірі вже зовсім інша історія. А все тому, що не кожен парфум "звучить" на нас однаково. Саме тому на кожен день найкраще підходять ті аромати, які свіжі, легкі і не "тиснуть" — справжні універсали, які не підведуть ні в офісі, ні на прогулянці, ні на побаченні.

Про такі аромати розповіла блогерка Charine Cheungg.

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Обирайте аромати з нотами, які не перетягують увагу на себе, а ніби зливаються з вами. Свіжість, трохи солодкого мускусу, трішки цитрусу — ідеальне поєднання, яке не втомлює.

Dolce&Gabbana — Light Blue Italian Love

Це не просто аромат — це ранкове сонце десь на узбережжі. Свіжий лимон, соковите яблуко, ніжний жасмин і крапля мускусу. Ідеальний для тих, хто хоче відчути себе на відпочинку навіть у робочі будні.

Glossier — You

Найінтимніший із парфумів. Здається, ніби пахнеш не парфумами, а просто собою, тільки краще. Ірис, трохи рожевого перцю і багато мускусу — як чиста шкіра після душу.

Парфуми. Фото: Freepik

Azzaro — The Most Wanted Parfum

Для тих, хто любить щось незвичне, але без перебору. У ньому є і бергамот, і лаванда, і навіть краплина чогось "п'янкого". Дуже атмосферний, але не нав'язливий.

YSL — Libre Flowers & Flames

Свобода і квіти — ось що відчувається з першого вдиху. Лаванда тут ніжна, квіти апельсина — м’які, а трохи ванілі в базі додає тепла. Той випадок, коли хочеться вдихати аромат знову і знову.

Fresh — Sugar Lychee

Суперлегкий, трішки солодкий, як лимонад у спекотний день. Лічі, грейпфрут, лотос — усе, що треба, щоб почуватися легко і свіжо.

Парфуми на пляжі. Фото: Freepik

Пам’ятайте про те, що ідеальні парфуми — це ті, які не хочеться з себе змивати. Іноді достатньо одного вдиху, щоб зрозуміти: "Ось він, мій аромат".

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