Chanel вразила новим ароматом — ці парфуми заслуговують на увагу

Парфуми. Фото: Pexels

У Парижі відбулась прем'єра нового аромату Chanel Chance Eau Splendide. Знаменитості та інфлюенсери з усього світу з'їхались на презентацію. Парфуми завоювали прихильність публіки своєю яскравістю та впевнено зазіхнули на лідерство серед усієї лінійки ароматів.

Про це пише Vogue.

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Новий аромат Chanel Chance Eau Splendide

Для показу аромату обрали особливе місце — секретну галерею на півночі Парижа перетворили на казковий простір, такий собі beauty-Disneyland. Величезний неоновий напис на вході "Take your Chance" яскраво відобразив характер парфуму.

Парфуми Chanel Chance Eau Splendide. Фото: Vogue

Творець парфуму поєднав ноти дерева, квітів, фруктів та мускусу. Chanel Chance Eau Splendide назвали найяскравішим ароматом з усієї лінійки. Вона, до речі, тепер складається з п'яти парфумів:

рожевий Chance Eau Tendre;

зелений Chance Eau Fraîche;

жовтий Chance;

помаранчевий Chance Eau Vive;

фіолетовий Chanel Chance Eau Splendide.

Нові парфуми Chanel Chance Eau Splendide. Фото: Vogue

Акцентом парфумів Chanel Chance Eau Splendide стала нота малини. Однак аромат не перевантажений солодкістю, навпаки — вона свіжа та нагадує ковток холодного лимонаду. Такий прийом назвали новим словом у парфумерії.

Аромат Chanel Chance Eau Splendide. Фото: Vogue

На презентації гостей не знайомили з ароматом, а занурили в нього. Яскраво простежувалася філософія Chanel Chance про те, що життя — це гра, і кожен шанс треба використати на повну. Для публіки підготували beauty-атракціони, в яких апріорі програти було неможливо. Підсолодило все це неймовірний краєвид на Париж.

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