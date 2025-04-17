Chanel вразила новим ароматом — ці парфуми заслуговують на увагу

Підкорив серця — Chanel презентувала новий аромат лінійки Chance
У Парижі відбулась прем'єра нового аромату Chanel Chance Eau Splendide. Знаменитості та інфлюенсери з усього світу з'їхались на презентацію. Парфуми завоювали прихильність публіки своєю яскравістю та впевнено зазіхнули на лідерство серед усієї лінійки ароматів.
Про це пише Vogue.
Новий аромат Chanel Chance Eau Splendide
Для показу аромату обрали особливе місце — секретну галерею на півночі Парижа перетворили на казковий простір, такий собі beauty-Disneyland. Величезний неоновий напис на вході "Take your Chance" яскраво відобразив характер парфуму.
Творець парфуму поєднав ноти дерева, квітів, фруктів та мускусу. Chanel Chance Eau Splendide назвали найяскравішим ароматом з усієї лінійки. Вона, до речі, тепер складається з п'яти парфумів:
- рожевий Chance Eau Tendre;
- зелений Chance Eau Fraîche;
- жовтий Chance;
- помаранчевий Chance Eau Vive;
- фіолетовий Chanel Chance Eau Splendide.
Акцентом парфумів Chanel Chance Eau Splendide стала нота малини. Однак аромат не перевантажений солодкістю, навпаки — вона свіжа та нагадує ковток холодного лимонаду. Такий прийом назвали новим словом у парфумерії.
На презентації гостей не знайомили з ароматом, а занурили в нього. Яскраво простежувалася філософія Chanel Chance про те, що життя — це гра, і кожен шанс треба використати на повну. Для публіки підготували beauty-атракціони, в яких апріорі програти було неможливо. Підсолодило все це неймовірний краєвид на Париж.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які парфуми полюбили стильні жінки 50+. Їх варто обрати цієї весни.
Також ми розповідали про аромат Glow від Дженніфер Лопес. Він захоплює енергією, стилем та впевненістю.
Читайте Новини.LIVE!