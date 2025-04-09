Найкращі парфуми весни-літа 2025 року для жінок 50+ — додадуть шарму

Парфуми. Фото: Freepik

Навесні хочеться змін. Не глобальних, а таких, щоб просто було приємніше прокидатися. Наприклад, оновити аромат. І не просто взяти новий флакон, а знайти саме той, який буде "вашим" — м’яким, теплим, жіночним. У тренді зараз не лише класика з цитрусовими чи квітковими нотами, а й аромати, що звучать, як десерт: з мигдалем, ваніллю, фісташкою, кавуном.

У Vogue назвали кілька парфумів, які вже полюбили стильні жінки 50+ і не тільки за красу флакона.

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eLVes, Louis Vuitton

Цей аромат — як елегантне пальто: одягла і одразу постава випрямилася. Квіткове серце з троянди й конвалії огортає м’яко, як теплий шалик. Далі йде несподіваний дует персика й кокосового молока — солодкий, але не нудотний. Чорна смородина, кориця, імбир — для настрою й енергії. А пачулі наприкінці — це вже про магію. Стриманий, але дуже виразний.

Різні парфуми. Фото: Freepik

My Way Ylang, Giorgio Armani

Це як сонячна подорож, тільки в одному пшику. Манго й іланг-іланг створюють відчуття літа, навіть якщо за вікном дощ. А кокосова вода й білий мускус додають легкості, немов десь поруч хвилі. Плюс ваніль і деревні ноти і все, більше нічого не треба. І флакон красивий: персиковий, з талісманом-кришечкою.

Aqua Allegoria Rosa Verde, Guerlain

Уявіть ранок у саду. Роса, огіркова свіжість, троянди, груші. Саме так пахне цей аромат. Усе натуральне, м’яке, без зайвої "парфумерності". Ідеальний для тих, хто хоче просто пахнути гарно.

Earth, Loewe

Дуже незвичний парфум. З трюфелем — не шоколадним, а справжнім, грибним. Але він не домінує, а навпаки гарно поєднується з фіалками, мімозою та грушею. Виходить глибоко, трохи землисто, дуже по-справжньому. Для жінок, які вміють бути собою.

Гарний флакон парфумів. Фото: Freepik

Les Infusions Amande, Prada

Це аромат, який пам’ятають. Спочатку гіркий мигдаль, як в італійському печиві. Потім трохи анісу, бергамоту й боби тонка, що пахнуть ніжно, з легкою солодкістю. Ідеально підійде тим, хто прагне лишати по собі шлейф — такий, що змушує обернутися.

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