Парфуми, які вийшли з моди у 2025 році — краще їх уникати

Жінка тримає парфуми. Фото: freepik

З новими трендами та стильними новинками завжди поруч йдуть застарілі речі та антитренди. Це не виключення і серед парфумів. Сьогодні є чимало ароматів, які сприймаються агресивно і їх краще не купувати.

Новини.LIVE розповість про парфумерні антитренди на весну та літо-2025.

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Які парфуми краще не купувати у 2025 році

Цього сезону парфумерія зазнала модних змін. Сучасні модниці визначили своїх фаворитів та назвали аутсайдерів, які краще викинути або не купувати весною та літом.

Дуже солодкі аромати

Так, експерти радять забути про надмірно солодкі аромати. Вони змушують інших сприймати вас за легковажну особистість. Такими парфуми можуть користуватися підлітки, але ніяк не жінки, які прагнуть підкреслити свою витонченість. На заміну їм можна купувати аромати з легким відтінком прянощів та деревини, де солодкі ноти настільки ніжні, що ледве відчуваються.

Парфуми в руках. Фото: freepik

Дешеві та прості аромати

Такі парфуми можуть створити про вас не найкращу думку, а навпаки — враження недбалості. Це не означає, що потрібно купувати аромати за шалені гроші, навіть з невеликим бюджетом можна знайти ті самі парфуми, які зроблять вас особливими.

Фруктові аромати

Цього сезону персикові, малинові або тропічно-фруктові запахи — цілковиті антитренди. Попри те, що в декого вони асоціюються з молодістю та грайливістю, такі аромати можуть бути недоречними. Краще обрати парфуми, які додадуть глибини та елегантності.

Насичені квіткові аромати

Сьогодні конвалія та жасмин у насичених варіаціях вже здаються старомодними, а їхні запахи сприймаються як агресивні. За переконаннями модниць, квіткові аромати повинні бути легкими та збалансованими, щоб підкреслювати вашу природну чарівність.

Жінка наносить парфуми. Фото: freepik

Варто пам'ятати, що ретельно підібраний аромат може стати вашою секретною зброєю та влучною "родзинкою" образу. Завдяки цьому ви зможете запам'ятатись з найкращого боку та справити чарівне враження на всіх навколишніх людей.

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