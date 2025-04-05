Духи, которые вышли из моды в 2025 году — лучше их избегать

Женщина держит духи. Фото: freepik

С новыми трендами и стильными новинками всегда рядом идут устаревшие вещи и антитренды. Это не исключение и среди духов. Сегодня есть немало ароматов, которые воспринимаются агрессивно и их лучше не покупать.

Новини.LIVE расскажет о парфюмерных антитрендах на весну и лето-2025.

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Какие духи лучше не покупать в 2025 году

В этом сезоне парфюмерия претерпела модные изменения. Современные модницы определили своих фаворитов и назвали аутсайдеров, которые лучше выбросить или не покупать весной и летом.

Очень сладкие ароматы

Так, эксперты советуют забыть о чрезмерно сладких ароматах. Они заставляют других воспринимать вас за легкомысленную личность. Такими духами могут пользоваться подростки, но никак не женщины, которые стремятся подчеркнуть свою утонченность. На замену им можно покупать ароматы с легким оттенком пряностей и древесины, где сладкие ноты настолько нежные, что едва ощущаются.

Духи в руках. Фото: freepik

Дешевые и простые ароматы

Такие духи могут создать о вас не самое лучшее мнение, а наоборот — впечатление небрежности. Это не значит, что нужно покупать ароматы за бешеные деньги, даже с небольшим бюджетом можно найти те самые духи, которые сделают вас особенными.

Фруктовые ароматы

В этом сезоне персиковые, малиновые или тропически-фруктовые запахи — полнейшие антитренды. Несмотря на то, что у некоторых они ассоциируются с молодостью и игривостью, такие ароматы могут быть неуместными. Лучше выбрать духи, которые добавят глубины и элегантности.

Насыщенные цветочные ароматы

Сегодня ландыш и жасмин в насыщенных вариациях уже кажутся старомодными, а их запахи воспринимаются как агрессивные. По убеждению модниц, цветочные ароматы должны быть легкими и сбалансированными, чтобы подчеркивать ваше природное очарование.

Женщина наносит духи. Фото: freepik

Стоит помнить, что тщательно подобранный аромат может стать вашим секретным оружием и меткой "изюминкой" образа. Благодаря этому вы сможете запомниться с лучшей стороны и произвести волшебное впечатление на всех окружающих людей.

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