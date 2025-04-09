Лучшие духи весны-лета 2025 для женщин 50+ — добавят шарма

Духи. Фото: Freepik

Весной хочется перемен. Не глобальных, а таких, чтобы просто было приятнее просыпаться. Например, обновить аромат. И не просто взять новый флакон, а найти именно тот, который будет "вашим" — мягким, теплым, женственным. В тренде сейчас не только классика с цитрусовыми или цветочными нотами, но и ароматы, звучащие как десерт: с миндалем, ванилью, фисташкой, арбузом.

В Vogue назвали несколько духов, которые уже полюбили стильные женщины 50+ и не только за красоту флакона.

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eLVes, Louis Vuitton

Этот аромат — как элегантное пальто: надела и сразу осанка выпрямилась. Цветочное сердце из розы и ландыша окутывает мягко, как теплый шарфик. Дальше идет неожиданный дуэт персика и кокосового молока — сладкий, но не приторный. Черная смородина, корица, имбирь — для настроения и энергии. А пачули в конце — это уже про магию. Сдержанный, но очень выразительный.

Разные духи. Фото: Freepik

My Way Ylang, Giorgio Armani

Это как солнечное путешествие, только в одном пшике. Манго и иланг-иланг создают ощущение лета, даже если за окном дождь. А кокосовая вода и белый мускус добавляют легкости, словно где-то рядом волны. Плюс ваниль и древесные ноты и все, больше ничего не надо. И флакон красивый: персиковый, с талисманом-крышечкой.

Aqua Allegoria Rosa Verde, Guerlain

Представьте утро в саду. Роса, огуречная свежесть, розы, груши. Именно так пахнет этот аромат. Идеален для тех, кто хочет просто пахнуть красиво.

Earth, Loewe

Очень необычный парфюм. С трюфелем — не шоколадным, а настоящим, грибным. Но он не доминирует, а наоборот хорошо сочетается с фиалками, мимозой и грушей. Получается глубоко, немного землисто, очень по-настоящему. Для женщин, которые умеют быть собой.

Красивый флакон з духами. Фото: Freepik

Les Infusions Amande, Prada

Это аромат, который помнят. Сначала горький миндаль, как в итальянском печенье. Затем немного аниса, бергамота и бобы тонка, пахнущие нежно, с легкой сладостью. Идеально подойдет тем, кто хочет оставлять после себя шлейф — такой, что заставляет обернуться.

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