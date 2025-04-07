Улюблені парфуми Дженніфер Лопес — аромат, що не сплутаєш ні з чим

Джей Ло. Фото: Instagram.com/jlo

Уявіть аромат, який ніби створений спеціально для вас — легкий, ніжний, але з характером. Саме таким є Glow від Дженніфер Лопес. Це не просто парфум — це частинка самої Лопес, її енергії, стилю і впевненості.

Новини.LIVE розповість про нього детальніше.

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Щойно відкриваєте флакон, вас огортає свіже дихання грейпфрута й мандарину. Потім розкривається теплий подих жасмину, апельсинового цвіту та ванілі. І врешті-решт залишається м’який слід мускусу, сандалу й бурштину, ніби нагадування про щось дуже приємне. Цей аромат не кричить — він шепоче. Але так, що почує кожен.

Glow — це про ранковий душ після безсонної ночі, про сонце, що світить тільки для вас, про відчуття, коли ви подобаєтесь собі в дзеркалі. Він не нав’язує, а додає впевненості. Ідеальний на кожен день — щоб пахнути чистотою, свіжістю і трохи зухвалістю.

Парфуми Джей Ло. Фото: make.up

Флакон — окрема історія. Маленький, рожевий, з милим декором, що нагадує прикрасу. Він буде виділятися на вашій поличці, як маленьке нагадування, що ви маєте сяяти, навіть якщо просто вийшли у магазин.

Отже, Glow by JLo — це не просто аромат. Це настрій. Це стан душі. Це як усмішка, що з'являється, щойно бризнете хоч краплину на шию. Він ідеально підійде жінкам від 25 до 35 років. У цьому віці хочеться мати впевнений вигляд, але без зайвого пафосу — саме таким і є цей аромат.

Символів парфумів Джей Ло. Фото: make.up

Легкий, жіночний, з характером. Він підкреслює природну привабливість, а не затьмарює її. Glow пасує до ділового костюма, легкого плаття і навіть до спортивного образу — завжди доречно та зі смаком.

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