Chanel поразила новым ароматом — эти духи заслуживают внимания

Покорил сердца — Chanel презентовала новый аромат линейки Chance
В Париже состоялась премьера нового аромата Chanel Chance Eau Splendide. Знаменитости и инфлюенсеры со всего мира съехались на презентацию. Парфюм завоевал благосклонность публики своей яркостью и уверенно посягнул на лидерство среди всей линейки ароматов.
Об этом пишет Vogue.
Новый аромат Chanel Chance Eau Splendide Chanel Chance
Для показа аромата выбрали особое место — секретную галерею на севере Парижа превратили в сказочное пространство, такой себе beauty-Disneyland. Огромная неоновая надпись на входе "Take your Chance" ярко отразила характер парфюма.
Создатель парфюма соединил ноты дерева, цветов, фруктов и мускуса. Chanel Chance Eau Splendide назвали самым ярким ароматом из всей линейки. Она, кстати, теперь состоит из пяти парфюмов:
- розовый Chance Eau Tendre;
- зеленый Chance Eau Fraîche;
- желтый Chance;
- оранжевый Chance Eau Vive;
- фиолетовый Chanel Chance Eau Splendide.
Акцентом парфюма Chanel Chance Eau Splendide стала нота малины. Однако аромат не перегружен сладостью, наоборот — она свежая и напоминает глоток холодного лимонада. Такой прием назвали новым словом в парфюмерии.
На презентации гостей не знакомили с ароматом, а погрузили в него. Ярко прослеживалась философия Chanel Chance о том, что жизнь — это игра, и каждый шанс нужно использовать на полную. Для публики подготовили beauty-аттракционы, в которых априори проиграть было невозможно. Подсластил все это невероятный вид на Париж.
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