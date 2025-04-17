Chanel поразила новым ароматом — эти духи заслуживают внимания

Духи. Фото: Pexels

В Париже состоялась премьера нового аромата Chanel Chance Eau Splendide. Знаменитости и инфлюенсеры со всего мира съехались на презентацию. Парфюм завоевал благосклонность публики своей яркостью и уверенно посягнул на лидерство среди всей линейки ароматов.

Об этом пишет Vogue.

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Новый аромат Chanel Chance Eau Splendide Chanel Chance

Для показа аромата выбрали особое место — секретную галерею на севере Парижа превратили в сказочное пространство, такой себе beauty-Disneyland. Огромная неоновая надпись на входе "Take your Chance" ярко отразила характер парфюма.

Духи Chanel Chance Eau Splendide Chanel. Фото: Vogue

Создатель парфюма соединил ноты дерева, цветов, фруктов и мускуса. Chanel Chance Eau Splendide назвали самым ярким ароматом из всей линейки. Она, кстати, теперь состоит из пяти парфюмов:

розовый Chance Eau Tendre;

зеленый Chance Eau Fraîche;

желтый Chance;

оранжевый Chance Eau Vive;

фиолетовый Chanel Chance Eau Splendide.

Новые духи Chanel Chance Eau Splendide. Фото: Vogue

Акцентом парфюма Chanel Chance Eau Splendide стала нота малины. Однако аромат не перегружен сладостью, наоборот — она свежая и напоминает глоток холодного лимонада. Такой прием назвали новым словом в парфюмерии.

Аромат Chanel Chance Eau Splendide Chanel Chance Eau Splendide. Фото: Vogue

На презентации гостей не знакомили с ароматом, а погрузили в него. Ярко прослеживалась философия Chanel Chance о том, что жизнь — это игра, и каждый шанс нужно использовать на полную. Для публики подготовили beauty-аттракционы, в которых априори проиграть было невозможно. Подсластил все это невероятный вид на Париж.

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