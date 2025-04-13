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Аромати, що зводять з розуму — найпопулярніші парфуми на весну

13 квітня 2025 19:50
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Розкішні парфуми на весну-2025 — мають бути в кожної
Парфуми. Фото: Freepik
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Зазвичай весною та влітку тренди підкорюють легкі аромати з ніжними квітковими нотами та цитрусовими акордами. Цей сезон не виключення, й усіх зачаровують парфуми, які нагадують перші розквітлі квіти та фрукти, які щойно достигли.

Новини.LIVE розповість про найкращі аромати на весну-2025.

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Dior Miss Dior Blooming Bouquet

Аромат Dior Miss Dior Blooming Bouquet зведе з розуму кожного, хто любить запах свіжих квітів. Це ідеальне поєднання легкості та романтичності, адже парфуми не надто солодкі і буквально навіюють весняний настрій. Вони чудово підійдуть для прогулянок містом, а також для романтичних побачень. 

Які парфуми носити весною і літом-2025
Парфуми Dior Miss Dior Blooming Bouquet. Фото з Instagram 

Prada Paradoxe Virtual Flower

Якщо поглянути на ці парфуми, то увагу привертає лише самий вигляд їхнього фл акона. У ньому поєднуються жасмин, італійський бергамот та мускус. Цей аромат подарує вам відчуття свіж ост і та елегантно сті і чудово підійде для щоденного кор истування. 

Найкращі парфуми на весну-2025
Парфуми Prada Paradoxe Virtual Flower. Фото з Instagram

Rosa Verbe від Guerlain

Цей аромат дає відчуття задоволення від занурення у прохолодну воду у спекотні дні. У парфумах відчуваються нотки огірка, а також чудове поєднання есенції троянди з відтінком м'яти. Після вас ще довго стоятиме шлейф нереального аромату з пустотливою м'якістю ноток груші та білого мускусу. 

Які духи обрати на весну
Аромат Rosa Verbe від Guerlain. Фото: Guerlain

Оберіть для себе той самий неповторний аромат і станьте об'єктом бажання, який усім зачаровуватиме.

Раніше ми писали, які ще аромати підкорюють тренди і їх хочеться носити вічно. 

Також ми повідомляли, що в моді улюблені парфуми Дженніфер Лопес. 

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