Розкішні парфуми на весну-2025 — мають бути в кожної

Аромати, що зводять з розуму — найпопулярніші парфуми на весну
Зазвичай весною та влітку тренди підкорюють легкі аромати з ніжними квітковими нотами та цитрусовими акордами. Цей сезон не виключення, й усіх зачаровують парфуми, які нагадують перші розквітлі квіти та фрукти, які щойно достигли.
Новини.LIVE розповість про найкращі аромати на весну-2025.
Які парфуми носити весною та влітку-2025
Dior Miss Dior Blooming Bouquet
Аромат Dior Miss Dior Blooming Bouquet зведе з розуму кожного, хто любить запах свіжих квітів. Це ідеальне поєднання легкості та романтичності, адже парфуми не надто солодкі і буквально навіюють весняний настрій. Вони чудово підійдуть для прогулянок містом, а також для романтичних побачень.
Prada Paradoxe Virtual Flower
Якщо поглянути на ці парфуми, то увагу привертає лише самий вигляд їхнього фл акона. У ньому поєднуються жасмин, італійський бергамот та мускус. Цей аромат подарує вам відчуття свіж ост і та елегантно сті і чудово підійде для щоденного кор истування.
Rosa Verbe від Guerlain
Цей аромат дає відчуття задоволення від занурення у прохолодну воду у спекотні дні. У парфумах відчуваються нотки огірка, а також чудове поєднання есенції троянди з відтінком м'яти. Після вас ще довго стоятиме шлейф нереального аромату з пустотливою м'якістю ноток груші та білого мускусу.
Оберіть для себе той самий неповторний аромат і станьте об'єктом бажання, який усім зачаровуватиме.
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