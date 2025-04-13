Роскошные духи на весну-2025 — должны быть у каждой

Парфюмерия. Фото: Freepik

Обычно весной и летом тренды покоряют легкие ароматы с нежными цветочными нотами и цитрусовыми аккордами. Этот сезон не исключение и всех очаровывают духи, которые напоминают первые расцветшие цветы и фрукты, которые только что созрели.

Новини.LIVE расскажет о лучших ароматах на весну-2025.

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Dior Miss Dior Blooming Bouquet

Аромат Dior Miss Dior Blooming Bouquet сведет с ума каждого, кто любит запах свежих цветов. Это идеальное сочетание легкости и романтичности, ведь парфюм не слишком сладкий и буквально навевает весеннее настроение. Они прекрасно подойдут для прогулок по городу, а также для романтических свиданий.

Парфюм Dior Miss Dior Blooming Bouquet. Фото из Instagram

Prada Paradoxe Virtual Flower

Если взглянуть на эти духи, то внимание привлекает лишь сам вид их флакона. В нем сочетаются жасмин, итальянский бергамот и мускус. Этот аромат подарит вам ощущение элегантности и прекрасно подойдет для ежедневного использование. ношения .

Парфюм Prada Paradoxe Virtual Flower. Фото из Instagram

Rosa Verbe от Guerlain

Этот аромат дает ощущение удовольствия от погружения в прохладную воду в жаркие дни. В парфюме чувствуются нотки огурца, а также великолепное сочетание эссенции розы с оттенком мяты. После вас еще долго будет стоять шлейф нереального аромата с озорной мягкостью ноток груши и белого мускуса.

Аромат Rosa Verbe от Guerlain. Фото: Guerlain

Выберите для себя тот самый неповторимый аромат и станьте объектом желания, который будет всех очаровывать.

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