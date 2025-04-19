Парфуми, які випустили зірки — вісім культових ароматів

Аромати від знаменитостей — підбірка культових парфумів
Багато знаменитостей випускають власні парфуми, однак не завжди аромати варті уваги. Деякі з них через провал просто швидко зникають з полиць магазинів, а інші навпаки — стають культовими.
Новини.LIVE розповідають про зіркові парфуми, які здобули найбільшу популярність.
Найпопулярніші аромати від знаменитостей
Ariana Grande — Cloud
Парфуми Cloud, які випустила Аріана Гранде стали топовим ароматом бренду. В них відчуваються нотки ваніль та кокосу, вперемішку з солодкими квітами й фруктами. На Fragrantica рейтинг парфумів — 3,89/5.
Britney Spears — Fantasy Intense
Для тих, хто любить солодкі фруктові аромати — ідеальний варіант. У парфумах переважають ноти ківі, груші, тропічних фруктів, шоколаду та мускусу. Рейтинг — 4,28/5.
Orebella — Nightcap
Саме цей аромат від Белли Хадід оцінили найвище в її дебютній колекції — 4,21. В парфумах відчувається східний парфум з нотами ванілі, спецій, бергамоту й імбиру.
Victoria Beckham — 21:50 Rèverie
Ще один популярний аромат — від Вікторії Бекхем. У парфумах є нотки тютюну, сливи, ванілі й кедра. Він ідеальний варіант як для жінок, так і для чоловіків. Рейтинг — 3,99/5.
Ariana Grande – Lovenotes Vanilla Suede
Ці парфуми стали ще одним хітом від Аріани. В них відчувається цитрусовий бергамот, молочні ноти, ваніль та сандал. Це легкий, жіночний і теплий аромат. Оцінка — 3,88/5.
Kylie Jenner — Cosmic
Цей аромат підійде любителям східних квіткових парфумів. В них відчувається жасмин, ваніль і мускус. Рейтинг аромату — 3,79/5.
Rihanna — Fenty Eau de Parfum
Парфум від Ріанни поєднує троянду, пачулі, цитруси й фрукти. На Fragrantica оцінили аромат у 3,71/5.
Sabrina Carpenter — Sweet Tooth
Цей аромат від Сабріни Карпентер — знахідка любителів солодких парфумів. У ньому відчувається шоколад, зефір, кокос й ваніль. Один із фаворитів з рейтингом — 4,21/5.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які парфуми зараз у тренді. Навесні вподобання щодо ароматів змінились.
Також ми розповідали про парфум Glow від Дженніфер Лопес. Цей аромат легкий та ніжний, але з характером водночас.
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