Парфуми, які випустили зірки — вісім культових ароматів

Співачка Rihanna. Фото: Reuters

Багато знаменитостей випускають власні парфуми, однак не завжди аромати варті уваги. Деякі з них через провал просто швидко зникають з полиць магазинів, а інші навпаки — стають культовими.

Новини.LIVE розповідають про зіркові парфуми, які здобули найбільшу популярність.

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Найпопулярніші аромати від знаменитостей

Ariana Grande — Cloud

Парфуми Cloud, які випустила Аріана Гранде стали топовим ароматом бренду. В них відчуваються нотки ваніль та кокосу, вперемішку з солодкими квітами й фруктами. На Fragrantica рейтинг парфумів — 3,89/5.

Парфуми Ariana Grande — Cloud. Фото: Voenso

Britney Spears — Fantasy Intense

Для тих, хто любить солодкі фруктові аромати — ідеальний варіант. У парфумах переважають ноти ківі, груші, тропічних фруктів, шоколаду та мускусу. Рейтинг — 4,28/5.

Парфуми Britney Spears — Fantasy Intense. Фото: Instagram/Britney Spears Fragrances

Orebella — Nightcap

Саме цей аромат від Белли Хадід оцінили найвище в її дебютній колекції — 4,21. В парфумах відчувається східний парфум з нотами ванілі, спецій, бергамоту й імбиру.

Парфуми Orebella — Nightcap. Фото: Voenso

Victoria Beckham — 21:50 Rèverie

Ще один популярний аромат — від Вікторії Бекхем. У парфумах є нотки тютюну, сливи, ванілі й кедра. Він ідеальний варіант як для жінок, так і для чоловіків. Рейтинг — 3,99/5.

Парфуми Victoria Beckham — 21:50 Rèverie. Фото: Instagram/Victoria Beckham Beauty

Ariana Grande – Lovenotes Vanilla Suede

Ці парфуми стали ще одним хітом від Аріани. В них відчувається цитрусовий бергамот, молочні ноти, ваніль та сандал. Це легкий, жіночний і теплий аромат. Оцінка — 3,88/5.

Парфуми Ariana Grande – Lovenotes Vanilla Suede. Фото: Voenso

Kylie Jenner — Cosmic

Цей аромат підійде любителям східних квіткових парфумів. В них відчувається жасмин, ваніль і мускус. Рейтинг аромату — 3,79/5.

Парфуми Kylie Jenner — Cosmic. Фото: Voenso

Rihanna — Fenty Eau de Parfum

Парфум від Ріанни поєднує троянду, пачулі, цитруси й фрукти. На Fragrantica оцінили аромат у 3,71/5.

Парфуми Rihanna — Fenty Eau de Parfum. Фото: Voenso

Sabrina Carpenter — Sweet Tooth

Цей аромат від Сабріни Карпентер — знахідка любителів солодких парфумів. У ньому відчувається шоколад, зефір, кокос й ваніль. Один із фаворитів з рейтингом — 4,21/5.

Парфуми Sabrina Carpenter — Sweet Tooth. Фото: FragranceMyra

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які парфуми зараз у тренді. Навесні вподобання щодо ароматів змінились.

Також ми розповідали про парфум Glow від Дженніфер Лопес. Цей аромат легкий та ніжний, але з характером водночас.