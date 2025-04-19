Духи, которые выпустили звезды — восемь культовых ароматов

Ароматы от знаменитостей — подборка культовых парфюмов
Многие знаменитости выпускают собственные духи, однако не всегда ароматы достойны внимания. Некоторые из них из-за провала просто быстро исчезают с полок магазинов, а другие наоборот — становятся культовыми.
Новини.LIVE рассказывают о звездных духах, которые получили наибольшую популярность.
Самые популярные ароматы от знаменитостей
Ariana Grande — Cloud
Духи Cloud, которые выпустила Ариана Гранде стали топовым ароматом бренда. В них чувствуются нотки ванили и кокоса, вперемешку со сладкими цветами и фруктами. На Fragrantica рейтинг парфюма — 3,89/5.
Britney Spears — Fantasy Intense
Для тех, кто любит сладкие фруктовые ароматы — идеальный вариант. В духах преобладают ноты киви, груши, тропических фруктов, шоколада и мускуса. Рейтинг — 4,28/5.
Orebella — Nightcap
Именно этот аромат от Беллы Хадид оценили выше всего в ее дебютной коллекции — 4,21. В духах чувствуется восточный парфюм с нотами ванили, специй, бергамота и имбиря.
Victoria Beckham — 21:50 Rèverie
Еще один популярный аромат — от Виктории Бекхэм. В парфюме есть нотки табака, сливы, ванили и кедра. Он идеальный вариант как для женщин, так и для мужчин. Рейтинг — 3,99/5.
Ariana Grande — Lovenotes Vanilla Suede
Эти духи стали еще одним хитом от Арианы. В нем чувствуется цитрусовый бергамот, молочные ноты, ваниль и сандал. Это легкий, женственный и теплый аромат. Оценка — 3,88/5.
Kylie Jenner — Cosmic
Этот аромат подойдет любителям восточных цветочных парфюмов. В них чувствуется жасмин, ваниль и мускус. Рейтинг аромата — 3,79/5.
Rihanna — Fenty Eau de Parfum
Парфюм от Рианны сочетает розу, пачули, цитрусы и фрукты. На Fragrantica оценили аромат в 3,71/5.
Sabrina Carpenter — Sweet Tooth
Этот аромат от Сабрины Карпентер — находка любителей сладких духов. В нем чувствуется шоколад, зефир, кокос и ваниль. Один из фаворитов с рейтингом — 4,21/5.
Напомним, ранее мы писали о том, какие духи сейчас в тренде. Весной предпочтения относительно ароматов изменились.
Также мы рассказывали о парфюме Glow от Дженнифер Лопес. Этот аромат легкий и нежный, но с характером одновременно.
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