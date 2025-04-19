Духи, которые выпустили звезды — восемь культовых ароматов

Певица Rihanna. Фото: Reuters

Многие знаменитости выпускают собственные духи, однако не всегда ароматы достойны внимания. Некоторые из них из-за провала просто быстро исчезают с полок магазинов, а другие наоборот — становятся культовыми.

Новини.LIVE рассказывают о звездных духах, которые получили наибольшую популярность.

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Ariana Grande — Cloud

Духи Cloud, которые выпустила Ариана Гранде стали топовым ароматом бренда. В них чувствуются нотки ванили и кокоса, вперемешку со сладкими цветами и фруктами. На Fragrantica рейтинг парфюма — 3,89/5.

Духи Ariana Grande — Cloud. Фото: Voenso

Britney Spears — Fantasy Intense

Для тех, кто любит сладкие фруктовые ароматы — идеальный вариант. В духах преобладают ноты киви, груши, тропических фруктов, шоколада и мускуса. Рейтинг — 4,28/5.

Духи Britney Spears — Fantasy Intense. Фото: Instagram/Britney Spears Fragrances

Orebella — Nightcap

Именно этот аромат от Беллы Хадид оценили выше всего в ее дебютной коллекции — 4,21. В духах чувствуется восточный парфюм с нотами ванили, специй, бергамота и имбиря.

Духи Orebella — Nightcap. Фото: Voenso

Victoria Beckham — 21:50 Rèverie

Еще один популярный аромат — от Виктории Бекхэм. В парфюме есть нотки табака, сливы, ванили и кедра. Он идеальный вариант как для женщин, так и для мужчин. Рейтинг — 3,99/5.

Парфюм Victoria Beckham — 21:50 Rèverie. Фото: Instagram/Victoria Beckham Beauty

Ariana Grande — Lovenotes Vanilla Suede

Эти духи стали еще одним хитом от Арианы. В нем чувствуется цитрусовый бергамот, молочные ноты, ваниль и сандал. Это легкий, женственный и теплый аромат. Оценка — 3,88/5.

Духи Ariana Grande — Lovenotes Vanilla Suede. Фото: Voenso

Kylie Jenner — Cosmic

Этот аромат подойдет любителям восточных цветочных парфюмов. В них чувствуется жасмин, ваниль и мускус. Рейтинг аромата — 3,79/5.

Парфюм Kylie Jenner - Cosmic. Фото: Voenso

Rihanna — Fenty Eau de Parfum

Парфюм от Рианны сочетает розу, пачули, цитрусы и фрукты. На Fragrantica оценили аромат в 3,71/5.

Парфюм Rihanna — Fenty Eau de Parfum. Фото: Voenso

Sabrina Carpenter — Sweet Tooth

Этот аромат от Сабрины Карпентер — находка любителей сладких духов. В нем чувствуется шоколад, зефир, кокос и ваниль. Один из фаворитов с рейтингом — 4,21/5.

Духи Sabrina Carpenter — Sweet Tooth. Фото: FragranceMyra

Напомним, ранее мы писали о том, какие духи сейчас в тренде. Весной предпочтения относительно ароматов изменились.

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