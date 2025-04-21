Самые модные духи весны-лета 2025 — универсальные ароматы для каждой

Легкие духи на весну-лето — три беспроигрышных варианта
Каждый, кто хоть раз выбирал духи, знает это ощущение: сперва аромат кажется идеальным, а через час на коже уже совсем другая история. А все потому, что не каждый парфюм "звучит" на нас одинаково. Именно поэтому на каждый день лучше всего подходят те ароматы, которые свежие, легкие и не "давят" — настоящие универсалы, которые не подведут ни в офисе, ни на прогулке, ни на свидании.
О таких ароматах рассказала блогер Charine Cheungg.
Как найти свой идеальный аромат на каждый день
Выбирайте ароматы с нотами, которые не перетягивают внимание на себя, а будто сливаются с вами. Свежесть, немного сладкого мускуса, немного цитруса — идеальное сочетание, которое не утомляет.
Dolce&Gabbana — Light Blue Italian Love
Это не просто аромат — это утреннее солнце где-то на побережье. Свежий лимон, сочное яблоко, нежный жасмин и капля мускуса. Идеален для тех, кто хочет почувствовать себя на отдыхе даже в рабочие будни.
Glossier — You
Самый интимный из духов. Кажется, будто пахнешь не духами, а просто собой, только лучше. Ирис, немного розового перца и много мускуса — как чистая кожа после душа.
Azzaro — The Most Wanted Parfum
Для тех, кто любит что-то необычное, но без перебора. В нем есть и бергамот, и лаванда, и даже капля чего-то "пьянящего". Очень атмосферный, но не навязчивый.
YSL — Libre Flowers & Flames
Свобода и цветы — вот что чувствуется с первого вдоха. Лаванда здесь нежная, цветы апельсина — мягкие, а немного ванили в базе добавляет тепла. Тот случай, когда хочется вдыхать аромат снова и снова.
Fresh — Sugar Lychee
Суперлегкий, чуточку сладкий, как лимонад в жаркий день. Личи, грейпфрут, лотос — все, что нужно, чтобы чувствовать себя легко и свежо.
Помните о том, что идеальные духи — это те, которые не хочется с себя смывать. Иногда достаточно одного вдоха, чтобы понять: "Вот он, мой аромат".
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