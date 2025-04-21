Самые модные духи весны-лета 2025 — универсальные ароматы для каждой

Духи на фоне летних аксессуаров. Фото: Freepik

Каждый, кто хоть раз выбирал духи, знает это ощущение: сперва аромат кажется идеальным, а через час на коже уже совсем другая история. А все потому, что не каждый парфюм "звучит" на нас одинаково. Именно поэтому на каждый день лучше всего подходят те ароматы, которые свежие, легкие и не "давят" — настоящие универсалы, которые не подведут ни в офисе, ни на прогулке, ни на свидании.

О таких ароматах рассказала блогер Charine Cheungg.

Реклама

Читайте также:

Как найти свой идеальный аромат на каждый день

Выбирайте ароматы с нотами, которые не перетягивают внимание на себя, а будто сливаются с вами. Свежесть, немного сладкого мускуса, немного цитруса — идеальное сочетание, которое не утомляет.

Dolce&Gabbana — Light Blue Italian Love

Это не просто аромат — это утреннее солнце где-то на побережье. Свежий лимон, сочное яблоко, нежный жасмин и капля мускуса. Идеален для тех, кто хочет почувствовать себя на отдыхе даже в рабочие будни.

Glossier — You

Самый интимный из духов. Кажется, будто пахнешь не духами, а просто собой, только лучше. Ирис, немного розового перца и много мускуса — как чистая кожа после душа.

Духи. Фото: Freepik

Azzaro — The Most Wanted Parfum

Для тех, кто любит что-то необычное, но без перебора. В нем есть и бергамот, и лаванда, и даже капля чего-то "пьянящего". Очень атмосферный, но не навязчивый.

YSL — Libre Flowers & Flames

Свобода и цветы — вот что чувствуется с первого вдоха. Лаванда здесь нежная, цветы апельсина — мягкие, а немного ванили в базе добавляет тепла. Тот случай, когда хочется вдыхать аромат снова и снова.

Fresh — Sugar Lychee

Суперлегкий, чуточку сладкий, как лимонад в жаркий день. Личи, грейпфрут, лотос — все, что нужно, чтобы чувствовать себя легко и свежо.

Духи на пляже. Фото: Freepik

Помните о том, что идеальные духи — это те, которые не хочется с себя смывать. Иногда достаточно одного вдоха, чтобы понять: "Вот он, мой аромат".

Ранее мы писали о том, какие духи от знаменитостей стали культовыми.

Также мы сообщали, какой новый аромат от Chanel стоит внимания.