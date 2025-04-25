Топ весенних духов, которые держатся целый день — долговечные ароматы

Невеста наносит духи на тело. Фото: Freepik

Есть что-то особенное в смене парфюма вместе с сезоном. С приходом весны хочется оставить позади все те тяжелые, глубокие ароматы, что грели нас зимой, и наконец-то вдохнуть что-то легкое, свежее, немного цветочное или даже фруктовое. Хотя, если честно, главное, чтобы аромат нравился — неважно, какое за окном время года. Но все же есть те духи, которые созданы специально для весенних дней. Они будто подхватывают вашу легкость и желание обновления.

Новини.LIVE готов назвать несколько ароматов, которые звучат особенно красиво весной.

Реклама

Читайте также:

Какие духи имеют невероятный шлейф

Они не просто имеют приятный аромат — они держатся долго, в течение дня оставляя после себя нежный шлейф. Кстати, маленький лайфхак: если хотите, чтобы парфюм оставался с вами дольше, обязательно наносите его на хорошо увлажненную кожу — сухая забирает аромат очень быстро.

Guerlain — Joyeuse Tubereuse

Это как прогулка по весеннему саду, где цветы раскрываются вам навстречу. Здесь есть и зелень, и свежесть, но в сердце тубероза, жасмин, лилия. А когда аромат немного раскроется, он подарит сладковатые ноты ванили, сандала и ветивера. Над ним колдовали два парфюмера — Дельфин Джелк и Тьерри Вассер. И сделали они это на славу, потому что этот парфюм один из самых стойких среди цветочных.

Девушка наносит духи на кожу. Фото: Freepik

Narciso Rodriguez — For Her Musc Noir Rose

Помните, как в прошлом году TikTok буквально взорвался из-за этого аромата? В магазинах его раскупали быстрее, чем горячие пирожки. Это мускусная история с нежной туберозой, немного острого розового перца, сочный бергамот и все это хорошо чувствуется. И держится он долго — до самого вечера.

Diptyque — Eau Rose

Это роза, но не та, которую вы представляете. Она свежая, почти воздушная, без излишней слащавости. Здесь все просто: роза, личи, черная смородина и даже немного меда. Будто стоите в саду, где только что распустились розы, а рядом корзина со свежими ягодами. Очень весеннее настроение и легкость на каждый день гарантированы.

Красивый флакон духов. Фото: Freepik

Chanel — Gardénia

Это аромат, будто созданный для утренней прогулки, когда все вокруг еще свежее, а солнце только начинает пригревать. Апельсиновый цвет и зелень на старте, далее гардения, жасмин и тубероза, которые раскрываются постепенно, мягко. А в самом конце на коже остается нежный след из ванили, мускуса, кокоса и сандала. Легкий, но в то же время стойкий.

Ранее мы писали о том, какие духи стали популярными благодаря TikTok.

Также мы сообщали об идеальных духах на весну-лето 2025 года.