Парфуми, які TikTok зробив культовими — у чому їх секрет

Дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: Freepik

Спокій раптом став ароматом. Aldebaran від Marc-Antoine Barrois — саме той запах, який змушує на секунду зупинитись і подумати: що це за магія? Флакон ніби стандартний — строгий, із золотою кришкою. Але всередині зовсім інша історія.

Про це повідомляє Elle.

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У флаконі замість очікуваного класицизму — вибух туберози, що залишається свіжою, як щойно зірвана, трохи пряної паприки для характеру, чай мате для глибини й тонка, щоб закохатися в аромат остаточно.

Цікаво, що на кожній людині Aldebaran розкривається по-своєму. Наче він спеціально підібраний під твій настрій і твою шкіру. До речі, аромат назвали на честь однієї з найяскравіших зірок у сузір'ї Тельця. З арабської Aldebaran — це "той, хто веде шлях". І цей аромат справді веде. Він не просто пахне, а заряджає.

Парфуми Aldebaran. Фото: Elle

Не дивно, що TikTok уже розірвало на частини: усі тільки й говорять про цей парфум. Бо створював його Квентін Біш — парфумер із фантазією без кордонів. Він сам каже: "Тубероза — це найзвабливіша квітка. Я зробив її ще ніжнішою, додав трохи паприки, щоб вона зашарілася, і тонка, щоб викликати залежність".

Aldebaran — це ваш особистий патронус, як говорить сам Марк-Антуан Барруа. Щось, що тримає в темряві й підказує шлях уперед. Це запах про вибір, про світло всередині, яке веде.

Нові парфуми. Фото: Elle

Цей аромат дійсно ніби ніжна тубероза, тільки не як усі: без надмірної солодкості, без старомодного звучання. Свіжий, легкий, сучасний. З кокосовим серпанком і пряним пилком. Тубероза тут — справжня діва: горда, але ніжна.

Під час Milan Design Week 2025 цей аромат став центром уваги інсталяції: простір, де кожен проходив власний шлях — з темного лісу до світлої галявини. І це — метафора Aldebaran. Бо аромат не просто про запах. Він про шлях, про рух до себе, до свого світла.

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