Духи, которые TikTok сделал культовыми — в чем их секрет

Девушка наносит духи на тело. Фото: Freepik

Спокойствие вдруг стало ароматом. Aldebaran от Marc-Antoine Barrois — именно тот запах, который заставляет на секунду остановиться и подумать: что это за магия? Флакон вроде бы стандартный — строгий, с золотой крышкой. Но внутри совсем другая история.

Об этом сообщает Elle.

Реклама

Читайте также:

Духи, которые стали вирусными в сети

Во флаконе вместо ожидаемого классицизма — взрыв туберозы, остающейся свежей, как только что сорванная, немного пряной паприки для характера, чай мате для глубины и тонка, чтобы влюбиться в аромат окончательно.

Интересно, что на каждом человеке Aldebaran раскрывается по-своему. Как будто он специально подобран под твое настроение и твою кожу. Кстати, аромат назвали в честь одной из самых ярких звезд в созвездии Тельца. С арабского Aldebaran — это "тот, кто ведет путь". И этот аромат действительно ведет. Он не просто пахнет, а заряжает.

Парфюм Aldebaran. Фото: Elle

Неудивительно, что TikTok уже разорвало на части: все только и говорят об этих духах. Потому что создавал его Квентин Биш — парфюмер с фантазией без границ. Он сам говорит: "Тубероза — это самый обольстительный цветок. Я сделал его еще более нежным, добавил немного паприки, чтобы он зашарился, и тонку, чтобы вызвать зависимость".

Aldebaran — это ваш личный патронус, как говорит сам Марк-Антуан Барруа. Нечто, что держит в темноте и подсказывает путь вперед. Это запах о выборе, о свете внутри, который ведет.

Новые духи. Фото: Elle

Этот аромат действительно будто нежная тубероза, только не как все: без чрезмерной сладости, без старомодного звучания. Свежий, легкий, современный. С кокосовой дымкой и пряной пыльцой. Тубероза здесь — настоящая дева: гордая, но нежная.

Во время Milan Design Week 2025 этот аромат стал центром внимания инсталляции: пространство, где каждый проходил собственный путь — из темного леса к светлой поляне. И это — метафора Aldebaran. Потому что аромат не просто о запахе. Он о пути, о движении к себе, к своему свету.

Ранее мы писали о том, какие культовые ароматы создали знаменитости.

Также мы сообщали, какой новый аромат презентовал бренд Chanel.