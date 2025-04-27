Найкращі парфуми з чудовим жіночним шлейфом — ви будете пахнути дорого

Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: Freepik

Хороший аромат — це довершеність будь-якого образу, адже розкішний парфум, не залишить байдужим нікого. Жінкам, які люблять бути у центрі уваги, варто обрати шлейфові аромати. Є три кращих парфуми, з якими ви будете пахнути дорого.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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More Than Words Xerjoff

Цей аромат — розкішне поєднання цитрусів та спецій. Це справжня поезія у флаконі, адже аромат старих книжок у дерев'яній шафі вдало поєднується зі східними нотами ладану й квітів. Ці парфуми створюють атмосферу, в якій кожне речення стає поезією. Цей аромат пахне дорого та не залишить вас без компліментів.

Парфуми More Than Words Xerjoff. Фото з Instagram

Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum

Парфуми поєднують ніжність та силу одночасно. Він ідеально підійде тим, хто насмілюється бути самими собою. Аромат відкривається нотами мандарину, лаванди та чорної смородини. Серце парфуму — п'янка квіткова композиція, де жасмин поєднується з лавандою. Цей аромат про самостійність та жіночність.

Парфуми Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum. Фото з Instagram

Kilian Paris Old Fashioned

Цей варіант ідеально підійде розкішним жінкам. У ньому є нотки вишневого лікеру, апельсину та спецій. Парфуми перенесуть вас думками та відчуттями в один зі старовинних маєтків десь у Шотландії. Kilian Paris Old Fashioned — це сучасний аромат, який здатен бездоганно передати естетику старовини.

Парфуми Kilian Paris Old Fashioned. Фото з Instagram

Цитрусовий, квітковий чи вишневий — обирайте той парфум, який вам більше до душі. Він допоможе створити ідеальний образ, який зведе з розуму усіх.

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