Лучшие духи с великолепным женственным шлейфом — вы будете пахнуть дорого

Девушка держит в руках духи. Фото: Freepik

Хороший аромат — это совершенство любого образа, ведь роскошный парфюм, не оставит равнодушным никого. Женщинам, которые любят быть в центре внимания, стоит выбрать шлейфовые ароматы. Есть три лучших парфюма, с которыми вы будете пахнуть дорого.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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More Than Words Xerjoff

Этот аромат — роскошное сочетание цитрусов и специй. Это настоящая поэзия во флаконе, ведь аромат старых книг в деревянном шкафу удачно сочетается с восточными нотами ладана и цветов. Этот парфюм создает атмосферу, в которой каждое предложение становится поэзией. Этот дорого пахнущий аромат и не оставит вас без комплиментов.

Духи More Than Words Xerjoff. Фото из Instagram

Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum

Парфюм сочетает нежность и силу одновременно. Он идеально подойдет тем, кто осмеливается быть самими собой. Аромат открывается нотами мандарина, лаванды и черной смородины. Сердце парфюма — пьянящая цветочная композиция, где жасмин сочетается с лавандой. Этот аромат о самостоятельности и женственности.

Духи Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum. Фото из Instagram

Kilian Paris Old Fashioned

Этот вариант идеально подойдет роскошным женщинам. В нем есть нотки вишневого ликера, апельсина и специй. Парфюм перенесет вас мыслями и ощущениями в одно из старинных поместий где-то в Шотландии. Kilian Paris Old Fashioned — это современный аромат, который способен безупречно передать эстетику старины.

Духи Kilian Paris Old Fashioned. Фото из Instagram

Цитрусовый, цветочный или вишневый — выбирайте тот парфюм, который вам больше по душе. Он поможет создать идеальный образ, который сведет с ума всех.

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