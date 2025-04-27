Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Лучшие духи с дорогим шлейфом — они сводят всех с ума arrow

Лучшие духи с дорогим шлейфом — они сводят всех с ума

27 апреля 2025 19:29
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор
Лучшие духи с великолепным женственным шлейфом — вы будете пахнуть дорого
Девушка держит в руках духи. Фото: Freepik
Ирина Савчук - Редактор
Ирина Савчук
Редактор

Хороший аромат — это совершенство любого образа, ведь роскошный парфюм, не оставит равнодушным никого. Женщинам, которые любят быть в центре внимания, стоит выбрать шлейфовые ароматы. Есть три лучших парфюма, с которыми вы будете пахнуть дорого.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Лучшие шлейфовые духи для женщин

More Than Words Xerjoff

Этот аромат — роскошное сочетание цитрусов и специй. Это настоящая поэзия во флаконе, ведь аромат старых книг в деревянном шкафу удачно сочетается с восточными нотами ладана и цветов. Этот парфюм создает атмосферу, в которой каждое предложение становится поэзией. Этот дорого пахнущий аромат и не оставит вас без комплиментов.

Чим пахнуть парфуми More Than Words Xerjoff
Духи More Than Words Xerjoff. Фото из Instagram

Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum

Парфюм сочетает нежность и силу одновременно. Он идеально подойдет тем, кто осмеливается быть самими собой. Аромат открывается нотами мандарина, лаванды и черной смородины. Сердце парфюма — пьянящая цветочная композиция, где жасмин сочетается с лавандой. Этот аромат о самостоятельности и женственности.

Чим пахнуть парфуми Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum
Духи Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum. Фото из Instagram

Kilian Paris Old Fashioned

Этот вариант идеально подойдет роскошным женщинам. В нем есть нотки вишневого ликера, апельсина и специй. Парфюм перенесет вас мыслями и ощущениями в одно из старинных поместий где-то в Шотландии. Kilian Paris Old Fashioned — это современный аромат, который способен безупречно передать эстетику старины.

Чим пахнуть парфуми Kilian Paris Old Fashioned
Духи Kilian Paris Old Fashioned. Фото из Instagram

Цитрусовый, цветочный или вишневый — выбирайте тот парфюм, который вам больше по душе. Он поможет создать идеальный образ, который сведет с ума всех.

Напомним, ранее мы писали о том, какие духи стали легендой TikTok. Они пленили сердца тысяч модниц.

Также мы рассказывали о культовых духах от знаменитостей. Они определенно привлекут внимание каждого.

мода тренды духи красота аромат
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама