Шедевр серед парфумів — чому саме він став №1 у світі

Парфуми. Фото: Freepik

Є такі аромати, які не кричать, не викликають подиву, не тягнуть на себе всю увагу, але залишають у пам’яті найприємніший посмак. Wood Sage & Sea Salt саме такий. Спокійний, теплий, як літній вечір біля моря. Без зайвого пафосу, без надмірної солодкавості. Просто про гармонію.

Про це пише Ukr.media.

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Вперше аромат з’явився у 2014 році, і його створила Крістін Нажель — одна з найталановитіших парфумерів, яка зараз працює на Hermès. У її списку чимало популярних парфумів, які ви точно хоча б раз тестували, навіть якщо не запам’ятали ім’я.

Wood Sage & Sea Salt. Фото: make.up

Цей парфум пахне дуже "по-людськи". Не хімічно, не синтетично, а чесно. Морська сіль, шавлія, трохи грейпфрута, амбретта, морські водорості — нічого складного, але в цьому й суть. Це не море з реклами чоловічих дезодорантів 90-х, а тепле, справжнє, живе море. Те, біля якого просто сидиш на піску, дивишся на хвилі і відчуваєш, що все на своїх місцях.

Шавлія тут особлива. Вона не різка, не аптечна. Вона як заспокійлива думка в кінці важкого дня. І саме ця нота викликає у багатьох прив’язаність. Амбретта додає м’якості, глибини, відчуття "близькості до тіла", через що аромат здається дуже інтимним.

Цитрусу майже нема, він миготить десь на самому старті й одразу зникає. І це не мінус — тут він просто не головний герой.

Парфуми. Фото: make.up

Аромат звучить дуже делікатно. Його можна носити в офіс, у транспорт, на прогулянку — він нікого не образить і не задушить. Цей парфум як подих свіжого повітря — його не видно, але він дуже потрібен. Якщо знайдете, то не проходьте повз. Можливо, це буде ваше особисте море у пляшечці.

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