Шедевр среди духов — почему именно он стал №1 в мире

Духи. Фото: Freepik

Есть такие ароматы, которые не кричат, не вызывают удивления, не тянут на себя все внимание, но оставляют в памяти самое приятное послевкусие. Wood Sage & Sea Salt именно такой. Спокойный, теплый, как летний вечер у моря. Без лишнего пафоса, без излишней слащавости. Просто о гармонии.

Об этом пишет Ukr.media.

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Впервые аромат появился в 2014 году, и его создала Кристин Нажель — одна из самых талантливых парфюмеров, которая сейчас работает на Hermès. В ее списке немало популярных духов, которые вы точно хотя бы раз тестировали, даже если не запомнили имя.

Wood Sage & Sea Salt. Фото: make.up

Этот парфюм пахнет очень "по-человечески". Не химически, не синтетически, а честно. Морская соль, шалфей, немного грейпфрута, амбретта, морские водоросли — ничего сложного, но в этом и суть. Это не море из рекламы мужских дезодорантов 90-х, а теплое, настоящее, живое море. То, возле которого просто сидишь на песке, смотришь на волны и чувствуешь, что все на своих местах.

Шалфей здесь особенный. Он не резкий, не аптечный. Он как успокаивающая мысль в конце тяжелого дня. И именно эта нота вызывает у многих привязанность. Амбретта добавляет мягкости, глубины, ощущения "близости к телу", из-за чего аромат кажется очень интимным.

Цитруса почти нет, он мелькает где-то на самом старте и тут же исчезает. И это не минус — здесь он просто не главный герой.

Духи. Фото: make.up

Аромат звучит очень деликатно. Его можно носить в офис, в транспорт, на прогулку — он никого не обидит и не задушит. Этот парфюм как дыхание свежего воздуха — его не видно, но он очень нужен. Если найдете, то не проходите мимо. Возможно, это будет ваше личное море в бутылочке.

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