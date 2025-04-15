Ідеальні парфуми на літо — підійдуть на всі випадки життя

Гарний флакон з парфумами. Фото: Freepik

Парфуми — це як настрій, як зміна погоди. Один аромат не зможе передати вас повністю. Тож краще мати свій власний "ароматний гардероб" — набір духів для різних ситуацій і сезонів. Є ті, що підходять у будні, коли треба бути зібраною, а є такі, що огортають чуттєвістю перед вечірнім побаченням.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Усе просто. Кілька базових ароматів, які покриють ваші основні "ароматні потреби":

для щоденних справ;

для важливих моментів;

для себе, коли хочеться відчути себе особливою, навіть без причини.

Свіжі й легкі

Це ваші супутники на теплу пору, ранкові збори, поїздки, дні, коли треба трохи енергії, але без зайвого драматизму.

Ось що варто спробувати:

Hermès Un Jardin Sur Le Nil — зелений манго, лотос, глибина і свіжість водночас.

— зелений манго, лотос, глибина і свіжість водночас. Acqua di Parma Blu Mediterraneo Fico di Amalfi — інжир, цитрус, трохи дерева. Соковитий і сонячний.

— інжир, цитрус, трохи дерева. Соковитий і сонячний. Clean Reserve Rain — аромат, який пахне післядощовим повітрям, чистотою і новим початком.

Різні аромати. Фото: Pixabay

Квіткові й романтичні

Коли хочеться пахнути м’яко та жіночно, майже як у кіно. Для зустрічей, теплих вечорів або просто тоді, коли душа просить ніжності.

Maison Francis Kurkdjian À la Rose — ніби букет із двох різних троянд, дуже елегантний.

— ніби букет із двох різних троянд, дуже елегантний. Narciso Rodriguez For Her — квітково-пудровий з мускусом, трохи загадковий, але не нав’язливий.

— квітково-пудровий з мускусом, трохи загадковий, але не нав’язливий. Chloé Eau de Parfum — пелюстки троянди, півонія, мед. Справжній аромат ніжності.

Гарні парфуми. Фото: Pixabay

Парфуми — це ще один спосіб розповісти про себе світові без слів. Ідеальний гардероб ароматів — це коли кожен флакон відповідає вас в певному стані: веселій, романтичній, зосередженій чи мрійливій. І що найкраще ви можете вибирати, ким бути сьогодні, лише обравши, що нанести на шкіру.

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