Идеальные духи на лето — подойдут на все случаи жизни

Летние ароматы, без которых не представить ни один день
Парфюм — это как настроение, как смена погоды. Один аромат не сможет передать вас полностью. Так что лучше иметь свой собственный "ароматный гардероб" — набор духов для разных ситуаций и сезонов. Есть те, что подходят в будни, когда надо быть собранной, а есть окутывающие чувственностью перед вечерним свиданием.
Новини.LIVE расскажет о них подробнее.
Что обязательно должно быть в парфюмерной коллекции
Все просто. Несколько базовых ароматов, которые покроют ваши основные "ароматные потребности":
- для ежедневных дел;
- для важных моментов;
- для себя, когда хочется почувствовать себя особенной, даже без причины.
Свежие и легкие
Это ваши спутники на теплое время, утренние сборы, поездки, дни, когда нужно немного энергии, но без лишнего драматизма.
Вот что стоит попробовать:
- Hermès Un Jardin Sur Le Nil — зеленый манго, лотос, глубина и свежесть одновременно.
- Acqua di Parma Blu Mediterraneo Fico di Amalfi — инжир, цитрус, немного дерева. Сочный и солнечный.
- Clean Reserve Rain — аромат, который пахнет после дождевым воздухом, чистотой и новым началом.
Цветочные и романтические
Когда хочется пахнуть мягко и женственно, почти как в кино. Для встреч, теплых вечеров или просто тогда, когда душа просит нежности.
- Maison Francis Kurkdjian À la Rose — будто букет из двух разных роз, очень элегантный.
- Narciso Rodriguez For Her — цветочно-пудровый с мускусом, немного загадочный, но не навязчивый.
- Chloé Eau de Parfum — лепестки розы, пион, мед. Настоящий аромат нежности.
Духи — это еще один способ рассказать о себе миру без слов. Идеальный гардероб ароматов — это когда каждый флакон соответствует вам в определенном состоянии: веселой, романтичной, сосредоточенной или мечтательной. И что лучше всего вы можете выбирать, кем быть сегодня, лишь выбрав, что нанести на кожу.
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