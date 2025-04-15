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Летние ароматы, без которых не представить ни один день

15 апреля 2025 19:46
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Идеальные духи на лето — подойдут на все случаи жизни
Красивый флакон с духами. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Парфюм — это как настроение, как смена погоды. Один аромат не сможет передать вас полностью. Так что лучше иметь свой собственный "ароматный гардероб" — набор духов для разных ситуаций и сезонов. Есть те, что подходят в будни, когда надо быть собранной, а есть окутывающие чувственностью перед вечерним свиданием.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Все просто. Несколько базовых ароматов, которые покроют ваши основные "ароматные потребности":

  •  для ежедневных дел;
  • для важных моментов;
  • для себя, когда хочется почувствовать себя особенной, даже без причины.

Свежие и легкие

Это ваши спутники на теплое время, утренние сборы, поездки, дни, когда нужно немного энергии, но без лишнего драматизма.
Вот что стоит попробовать:

  • Hermès Un Jardin Sur Le Nil — зеленый манго, лотос, глубина и свежесть одновременно.
  • Acqua di Parma Blu Mediterraneo Fico di Amalfi — инжир, цитрус, немного дерева. Сочный и солнечный.
  • Clean Reserve Rain — аромат, который пахнет после дождевым воздухом, чистотой и новым началом.
Аромати, що мають бути в кожної
Разные ароматы. Фото: Pixabay

Цветочные и романтические

Когда хочется пахнуть мягко и женственно, почти как в кино. Для встреч, теплых вечеров или просто тогда, когда душа просит нежности.

  • Maison Francis Kurkdjian À la Rose — будто букет из двух разных роз, очень элегантный.
  • Narciso Rodriguez For Her — цветочно-пудровый с мускусом, немного загадочный, но не навязчивый.
  • Chloé Eau de Parfum — лепестки розы, пион, мед. Настоящий аромат нежности.
Парфуми на всі випадки життя
Красивый парфюм. Фото: Pixabay

Духи — это еще один способ рассказать о себе миру без слов. Идеальный гардероб ароматов — это когда каждый флакон соответствует вам в определенном состоянии: веселой, романтичной, сосредоточенной или мечтательной. И что лучше всего вы можете выбирать, кем быть сегодня, лишь выбрав, что нанести на кожу.

Ранее мы писали о самых популярных духах этой весны.

Также мы сообщали идеальные духи для зрелых женщин.

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