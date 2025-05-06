Парфум з Парижу, що обирають зірки — має особливий аромат

Флакон з парфумами. Фото: Freepik

Парфуми YSL Libre — це аромат, в який закохуєшся з першого вдиху. Його обожнюють француженки, тіктокерки та навіть зірки на кшталт Дуа Ліпи, яка давно стала обличчям цієї лінійки. Ці парфуми часто з’являються у фаворитах улюблених інфлюєнсерок, бо пахнуть справді дорого і мають дуже стильний вигляд на поличці. Скляний флакон із золотим логотипом — це вже маленький витвір мистецтва, а не просто парфуми.

Про це пише Who What Wear.

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Libre — це мікс теплоти й елегантності. Тут є все: і квіткова ніжність, і глибока солодкість. У самому серці лаванда, апельсиновий цвіт і жасмин. А завершують цю композицію нотки ванілі й мускусу, що залишають по собі слід, від якого просто неможливо відірватися. Аромат буквально обгортає, залишаючи приємний шлейф, який довго тримається і не зникає після кількох годин.

У колекції Libre вже є п’ять версій, і кожна звучить по-своєму. Для тих, хто шукає щось легше і повітряніше — є варіант Eau De Toilette. А якщо хочеться більше глибини і яскравості — тоді точно варто спробувати Libre Intense. Обидва мають той самий витончений характер, але з різними відтінками настрою.

Що кажуть люди? Що їх не просто помічають, а постійно запитують, що це за аромат. Libre має ту саму рідкісну рису — він подобається майже всім. Його хочеться носити щодня й повертатися до нього знову, бо він дарує впевненість і відчуття, ніби світ належить вам.

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