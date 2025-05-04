Трояндові аромати, які варто мати цієї весни — точно закохають у себе

Парфуми. Фото: Pixabay

Коли холодні, важкі аромати зимових вечорів поступаються місцем теплу й сонцю, саме час оновити свою парфумерну полицю. Весна — це про свіжість, легкість і пробудження, і кращого символу для цього, ніж троянда, годі й шукати. Тому квіткові аромати й варті уваги.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Так, троянда в парфумах може звучати банально, але тільки не тоді, коли вона вдало поєднується з незвичайними інгредієнтами. Вона буває різною: то ніжною, ледь вловимою, то яскравою й сміливою, з нотками дерева, спецій чи навіть морської солі. Все залежить від того, з ким її "познайомити" в ароматі.

Круті парфуми з трояндою, які точно залишаться в тренді надовго

Maison Francis Kurkdjian À la rose

Це як ранковий вітерець, що грає з вашим волоссям. Легка, свіжа композиція з болгарською та дамаською трояндою, яка танцює разом з цитрусовими нотами. Вишуканий, але не гучний аромат — якраз для тих моментів, коли хочеться пахнути дорого, але без надмірностей.

Maison Francis Kurkdjian À la rose. Фото: Make.ua

Diptyque Eau Rose

Наче прогулянка трояндовим садом після дощу. Тут є все: і пелюстки, і листя, і навіть трохи шипів. Звучить натурально, свіжо, зовсім не як стара бабусина вода. Просто must-have для весни, коли хочеться чогось легкого, але з характером.

Kilian Paris Roses On Ice

Уявіть собі: троянда зустрічає огірок, лайм і чорницю. Свіжий, майже льодовий аромат, натхненний джином з тоніком. Це не просто парфум, це коктейль, який ви "носите" на собі. Ідеальний варіант для теплих вечорів, коли хочеться чогось незвичайного.

Tom Ford Rose Exposed

Це точно не про м'якеньку троянду на листівці. Це про зухвалість і пристрасть. Тут троянда змішана з чорним перцем, какао та бобами тонка і звучить це дуже сміливо. Аромат для вечора, для моментів, коли хочеться заявити про себе голосно.

Tom Ford Rose Exposed. Фото: Brocard

Le Labo Rose 31

Троянда з мужнім характером. У цьому ароматі вона дружить із кмином, деревиною та мускусом, що робить його небанальним і трохи зухвалим. Це той випадок, коли парфум підходить і для романтичного вечора, і для важливої зустрічі.

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