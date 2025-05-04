Восхитительные ароматы, что стоит иметь этой весной — точно влюбят в себя

Духи. Фото: Pixabay

Когда холодные, тяжелые ароматы зимних вечеров уступают место теплу и солнцу, самое время обновить свою парфюмерную полку. Весна — это про свежесть, легкость и пробуждение, и лучшего символа для этого, чем роза, не найти. Поэтому цветочные ароматы и достойны внимания.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Да, роза в духах может звучать банально, но только не тогда, когда она удачно сочетается с необычными ингредиентами. Она бывает разной: то нежной, едва уловимой, то яркой и смелой, с нотками дерева, специй или даже морской соли. Все зависит от того, с кем ее "познакомить" в аромате.

Крутые духи с розой, которые точно останутся в тренде надолго

Maison Francis Kurkdjian À la rose

Это как утренний ветерок, играющий с вашими волосами. Легкая, свежая композиция с болгарской и дамасской розой, которая танцует вместе с цитрусовыми нотами. Изысканный, но не громкий аромат — как раз для тех моментов, когда хочется пахнуть дорого, но без излишеств.

Maison Francis Kurkdjian À la rose. Фото: Make.ua

Diptyque Eau Rose

Как будто прогулка по розовому саду после дождя. Здесь есть все: и лепестки, и листья, и даже немного шипов. Звучит натурально, свежо, совсем не как старая бабушкина вода. Просто must-have для весны, когда хочется чего-то легкого, но с характером.

Kilian Paris Roses On Ice

Представьте себе: роза встречает огурец, лайм и чернику. Свежий, почти ледовый аромат, вдохновленный джином с тоником. Это не просто парфюм, это коктейль, который вы "носите" на себе. Идеальный вариант для теплых вечеров, когда хочется чего-то необычного.

Tom Ford Rose Exposed

Это точно не про мягенькую розу на открытке. Это про дерзость и страсть. Здесь роза смешана с черным перцем, какао и бобами тонка и звучит это очень смело. Аромат для вечера, для моментов, когда хочется заявить о себе громко.

Tom Ford Rose Exposed. Фото: Brocard

Le Labo Rose 31

Роза с мужественным характером. В этом аромате она дружит с тмином, древесиной и мускусом, что делает его небанальным и немного дерзким. Это тот случай, когда парфюм подходит и для романтического вечера, и для важной встречи.

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