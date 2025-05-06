Парфюм из Парижа, который выбирают звезды — имеет особый аромат

Флакон с духами. Фото: Freepik

Духи YSL Libre — это аромат, в который влюбляешься с первого вдоха. Его обожают француженки, тиктокерки и даже звезды вроде Дуа Липы, которая давно стала лицом этой линейки. Эти духи часто появляются в фаворитах любимых инфлюенсерок, потому что пахнут действительно дорого и очень стильно выглядят на полке. Стеклянный флакон с золотым логотипом — это уже маленькое произведение искусства, а не просто духи.

Об этом пишет Who What Wear.

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Libre — это микс теплоты и элегантности. Здесь есть все: и цветочная нежность, и глубокая сладость. В самом сердце лаванда, апельсиновый цвет и жасмин. А завершают эту композицию нотки ванили и мускуса, оставляющие после себя след, от которого просто невозможно оторваться. Аромат буквально обволакивает, оставляя приятный шлейф, который долго держится и не исчезает по прошествии нескольких часов.

В коллекции Libre уже есть пять версий, и каждая звучит по-своему. Для тех, кто ищет что-то более легкое и воздушное — есть вариант Eau De Toilette. А если хочется больше глубины и яркости — тогда точно стоит попробовать Libre Intense. Оба имеют тот же утонченный характер, но с разными оттенками настроения.

Что говорят люди? Что их не просто замечают, а постоянно спрашивают, что это за аромат. Libre обладает той самой редкой чертой — он нравится почти всем. Его хочется носить каждый день и возвращаться к нему снова, потому что он дарит уверенность и ощущение, будто мир принадлежит вам.

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