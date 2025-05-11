Женские духи, перед которыми мужчины не устоят — пахнут роскошно

Женщина держит в руках парфюм. Фото: Freepik

Духи — это тот самый невидимый аксессуар, который завершит образ и не оставит вас без внимания. Есть несколько женских ароматов, которые просто обожают мужчины. Эти фавориты не оставят равнодушными никого и буквально сведут с ума.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Body — Burberry

Аромат идеально подойдет тем, кто стремится излучать чувственность и роскошь одновременно. Персик, фрезия и зелень делают легкий намек на соблазн. Роза, ирис и сандаловое дерево — дополнят парфюм, создав аромат, от которого трудно будет оторваться.

Духи Body — Burberry. Фото из Instagram

Lovestruck — Vera Wang

Этот аромат — воплощение страсти и романтики в одном флаконе. В нем есть ноты гуавы, ангелики, туберозы, мандарины, цветка лотоса и мускуса. Мимо этого парфюма не сможет пройти ни один мужчина.

Lovestruck — Vera Wang. Фото из Instagram

Euphoria — Calvin Klein

Сладкую глубину в этом аромате дарят гранат и финики. Новое дыхание открывает сочная зелень. Этот парфюм стойкий и имеет оттенок загадочности. В его базе — японское яблоко, зеленые листья, гранат, лотос и черная орхидея.

Euphoria — Calvin Klein. Фото из Instagram

Live in Love — Oscar de la Renta

Зелено-цветочный аромат раскрывается бергамотом, имбирем, орхидеей, гиацинтом, жасмином, апельсиновым цветом и розой. Завершают композицию мускус, амбра, кедр и сандал. Этот парфюм — о любви к жизни, которая ощутима в каждом моменте.

Live in Love — Oscar de la Renta. Фото из Instagram

My Queen — Alexander McQueen

Этот аромат заставит вас чувствовать себя королевой. Он начинается миндалем и фиалкой, продолжается апельсиновым цветом, белым мускусом, белыми цветами и подсолнечником. Завершается парфюм сочетанием пачули, кедра, ветивера, ириса и ванили.

My Queen — Alexander McQueen Фото из Instagram

Свежий или загадочный, сладкий или резкий — выбирать вам. Однако любой из этих духов точно не оставит вас без комплиментов и внимания.

Напомним, ранее мы писали о том, какие духи с розой имеют роскошный аромат. Они поражают своей нежностью.

Также мы рассказывали о том, какие недорогие духи имеют стойкий шлейф. Их почти невозможно отличить от люкса.