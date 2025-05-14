Ароматы из Кореи, достойные внимания - неожиданный хит 2025 года

Парфюмерия. Фото: Pixabay

После того как корейские бренды произвели настоящий фурор в уходовой косметике, они уверенно заходят еще в одну сферу красоты — парфюмерию. И надо сказать, делают это очень уверенно. Их ароматы не о статусе или сексуальности, как у многих западных марок, а о внутреннем состоянии, о моменте, о вас. Это не просто духи, а маленькие истории, которые вы носите на себе.

Об этом пишет "Радио Люкс".

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В Корее к ароматам подходят совсем иначе: каждый — это почти как медитация. Флаконы — лаконичные, минималистичные, без лишних деталей, но с характером. Их удобно брать с собой и они всегда уместны, хоть на прогулку, хоть в путешествие.

Один из самых известных брендов —-Tamburins. Его создали те же люди, что делают стильные очки Gentle Monster. Да и амбассадорка — Дженни из BLACKPINK. Любимый аромат многих — Chamo: пахнет ромашкой, древесиной и нежным мускусом. Остается на коже часами и очень спокойно "живет" рядом. А вот Pumkini — совсем другая история. Здесь и тыква, и кокосовое молоко, и шисо с ноткой имбиря. Теплый, уютный, немного съедобный.

Женщина наносит духи. Фото: Pixabay

Еще один бренд, на который точно стоит обратить внимание — Nonfiction. У них все очень просто, но с настроением. Giaic Flower — будто вы остались наедине с собой, в тишине. А For Rest переносит в прохладный лес — с запахами сандала, бергамота и инжира. Очень успокаивает.

И если хочется чуть больше смелости — есть Borntostandout. А Indecent Cherry — это вишня, клубника и ваниль, но не сладко-детские, а взрослые, с намеком на страсть.

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