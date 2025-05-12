Парфуми, що краще за Lost Cherry — для тих, хто шукає щось нове

Гарний флакон для парфумів. Фото: Freepik

Світ ароматів — це як світ емоцій: невидимий, але дуже відчутний. Парфуми можуть змінити настрій, впевненість і навіть погляд на себе. Якщо хочеться чогось нового — не банального, не схожого на те, що чуєш на кожному кроці, то зверніть увагу на ці три парфуми. Кожен із них має свій настрій і характер, як справжня жінка.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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De Young Red — Orlov Paris

Цей аромат як червоне вино або яскрава помада — зухвалий, виразний, дуже жіночний. Відкривається нотами чорної смородини, вишні та ожини — ніби стиглі ягоди щойно розчавили в долоні. Потім стає теплішим, деревним, залишаючи після себе той самий шлейф, який запам’ятовується. Найкраще підходить на вечір. До речі, у прохолодну пору він звучить ще глибше.

Rouge Smoking — BDK Parfums

Це не просто аромат, а ціла історія. Тут і вишня, і ваніль, і легкий димок — ніби сидиш у старому барі десь у Парижі, п’єш коктейль і слухаєш джаз. Парфум дуже стійкий, трохи пудровий, трохи солодкий, але точно не нудний. Він ідеально пасує до образу жінки, яка знає, чого хоче. Ідеальний для побачень, вечірніх прогулянок, зустрічей у місті.

Парфуми. Фото: Freepik

Guidance — Amouage

Це аромат, який важко описати одним словом. В ньому є троянда, груша, спеції, сандал — і все це поєднано так м’яко й красиво, що здається, ніби аромат створений спеціально для вас. Він одночасно ніжний і глибокий. Такий собі парфум для роздумів, прогулянок і моментів, коли хочеться бути собою. Він добре звучить і вдень, і ввечері, залишаючи витончений шлейф.

Раніше ми писали про те, які парфуми носять голлівудські і українські знаменитості.

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