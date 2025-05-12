Духи, что лучше Lost Cherry — для тех, кто ищет что-то новое

Красивый флакон для духов. Фото: Freepik

Мир ароматов — это как мир эмоций: невидимый, но очень ощутимый. Парфюм может изменить настроение, уверенность и даже взгляд на себя. Если хочется чего-то нового — не банального, не похожего на то, что слышишь на каждом шагу, то обратите внимание на эти три парфюма. Каждый из них имеет свое настроение и характер, как настоящая женщина.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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De Young Red — Orlov Paris

Этот аромат как красное вино или яркая помада — дерзкий, выразительный, очень женственный. Открывается нотами черной смородины, вишни и ежевики — будто спелые ягоды только что раздавили в ладони. Затем становится более теплым, древесным, оставляя после себя тот самый запоминающийся шлейф. Лучше всего подходит на вечер. Кстати, в прохладное время он звучит еще глубже.

Rouge Smoking — BDK Parfums

Это не просто аромат, а целая история. Здесь и вишня, и ваниль, и легкий дымок — будто сидишь в старом баре где-то в Париже, пьешь коктейль и слушаешь джаз. Парфюм очень стойкий, немного пудровый, немного сладкий, но точно не скучный. Он идеально подходит к образу женщины, которая знает, чего хочет. Идеален для свиданий, вечерних прогулок, встреч в городе.

Духи. Фото: Freepik

Guidance — Amouage

Это аромат, который трудно описать одним словом. В нем есть роза, груша, специи, сандал — и все это соединено так мягко и красиво, что кажется, будто аромат создан специально для вас. Он одновременно нежный и глубокий. Такой себе парфюм для размышлений, прогулок и моментов, когда хочется быть собой. Он хорошо звучит и днем, и вечером, оставляя утонченный шлейф.

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