Найулюбленіші парфуми знаменитостей — унікальні аромати

Парфуми. Фото: Freepik

Парфуми — це більше, ніж просто запах. Це емоція, спогад і настрій в одному флаконі. Для зірок аромат — як невидимий підпис, як частина іміджу. Саме тому вони обирають не просто приємні запахи, а справжні історії у пляшечці.

Про те, які саме парфуми носять знаменитості, пише "РБК-Україна".

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Chanel No. 5

Коли йдеться про жіночність і класичну елегантність, перше, що спадає на думку — це Chanel No. 5. Саме цей аромат вибрала для себе Мерилін Монро. Вона якось сказала, що лягає спати тільки з кількома краплями Chanel — і цим зробила його вічною класикою.

Chanel No. 5. Фото з офіційного сайту бренду

Givenchy L'Interdit — аромат свободи

Одрі Гепберн не просто носила цей аромат — його створили спеціально для неї. L'Interdit — це щось ніжне, але з характером, точно як сама Одрі. Аромат досі актуальний і надихає нові покоління жінок.

Byredo Bal d’Afrique — вибір Вікторії Бекхем

Мінімалізм і розкіш — ось що приваблює Вікторію Бекхем. Її улюблений аромат Bal d’Afrique від нішевого бренду Byredo. А щоб мати його завжди поруч, вона носить із собою олійку Blanche — компактну і зручно.

Карамельна спокуса Ріанни

Про Ріанну часто кажуть: "Вона пахне неймовірно". І це заслуга Kilian Love, Don’t Be Shy — аромату з нотками неролі, зефіру та апельсинового цвіту. Солодкий, провокаційний і дуже жіночний — як і сама співачка.

Анджеліна Джолі — складна, як і її аромат

Для тих, хто шукає щось нестандартне, Анджеліна — приклад. Вона обожнює Histoires de Parfums 1969 — унісекс-аромат, який грає нотами фруктів, спецій і шоколаду. Його неможливо сплутати з чимось іншим.

Джіджі Хадід і свіжість Acqua di Gioia

Супермодель веде активний спосіб життя, тож і аромат обирає легкий. Її фаворит Acqua di Gioia від Armani. Він пахне морем, свободою і натхненням — ідеальний варіант на кожен день.

Acqua di Gioia. Фото: Brocard

Мадонна обирає Hypnotic

Dior Hypnotic Poison став синонімом Мадонни. Сливи, ваніль, жасмин — усе це змішалося в магічну формулу, яка вже багато років залишається з нею. Таємничий, глибокий, трохи небезпечний — як сама поп-ікона.

Надя Дорофєєва і аромат-хіт сучасності

Baccarat Rouge 540 від Kurkdjian — це той аромат, який чути всюди, і який хочеться носити знову і знову. Саме його обожнює Надя Дорофєєва. Він яскравий, багатогранний і дуже запам’ятовується.

Катерина Кухар

Для балерини з таким тонким відчуттям стилю і естетики ідеально підходить Bois D’Encens від Armani Prive. Це аромат, що пахне теплом, деревом, спеціями та глибиною. Він ніби шепоче про силу тиші.

Раніше ми писали про те, який парфум з Франції обожнюють в усьому світі.

Також ми повідомляли, які бюджетні парфуми мають не гірший аромат за люксові.