Самые любимые духи знаменитостей —уникальные ароматы

Духи. Фото: Freepik

Парфюм — это больше, чем просто запах. Это эмоция, воспоминание и настроение в одном флаконе. Для звезд аромат — как невидимая подпись, как часть имиджа. Именно поэтому они выбирают не просто приятные запахи, а настоящие истории в бутылочке.

О том, какие именно духи носят знаменитости, пишет "РБК-Украина".

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Chanel No. 5

Когда речь идет о женственности и классической элегантности, первое, что приходит на ум — это Chanel No. 5. Именно этот аромат выбрала для себя Мэрилин Монро. Она как-то сказала, что ложится спать только с несколькими каплями Chanel — и этим сделала его вечной классикой.

Chanel No. 5. Фото с официального сайта бренда

Givenchy L'Interdit — аромат свободы

Одри Хепберн не просто носила этот аромат — его создали специально для нее. L'Interdit — это что-то нежное, но с характером, точно как сама Одри. Аромат до сих пор актуален и вдохновляет новые поколения женщин.

Byredo Bal d'Afrique — выбор Виктории Бекхэм

Минимализм и роскошь — вот что привлекает Викторию Бекхэм. Ее любимый аромат Bal d'Afrique от нишевого бренда Byredo. А чтобы иметь его всегда рядом, она носит с собой масло Blanche — компактное и удобное.

Карамельное искушение Рианны

О Рианне часто говорят: "Она пахнет невероятно". И это заслуга Kilian Love, Don't Be Shy — аромата с нотками нероли, зефира и апельсинового цвета. Сладкий, провокационный и очень женственный — как и сама певица.

Анджелина Джоли — сложная, как и ее аромат

Для тех, кто ищет что-то нестандартное, Анджелина — пример. Она обожает Histoires de Parfums 1969 — унисекс-аромат, который играет нотами фруктов, специй и шоколада. Его невозможно спутать с чем-то другим.

Джиджи Хадид и свежесть Acqua di Gioia

Супермодель ведет активный образ жизни, так что и аромат выбирает легкий. Ее фаворит Acqua di Gioia от Armani. Он пахнет морем, свободой и вдохновением — идеальный вариант на каждый день.

Acqua di Gioia. Фото: Brocard

Мадонна выбирает Hypnotic

Dior Hypnotic Poison стал синонимом Мадонны. Сливы, ваниль, жасмин — все это смешалось в магическую формулу, которая уже много лет остается с ней. Таинственный, глубокий, немного опасный — как сама поп-икона.

Надя Дорофеева и аромат-хит современности

Baccarat Rouge 540 от Kurkdjian — это тот аромат, который слышен повсюду, и который хочется носить снова и снова. Именно его обожает Надя Дорофеева. Он яркий, многогранный и очень запоминающийся.

Екатерина Кухар

Для балерины с таким тонким чувством стиля и эстетики идеально подходит Bois D'Encens от Armani Prive. Это аромат, пахнущий теплом, деревом, специями и глубиной. Он будто шепчет о силе тишины.

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