Легенды парфюмерии — ароматы из 2000-х и 2010-х, знакомые каждой женщине

Девушка держит в руках духи. Фото: Freepik

Есть ароматы, которые становятся частью вашей жизни. Вы можете не помнить, какой был на вас наряд или какая музыка играла на фоне, но точно вспомните тот запах. В нем сохранены моменты — встречи, поездки, первая любовь или даже простая прогулка по городу.

В Cosmopolitan собрали пять таких ароматов, которые оставили след в 2000-х и 2010-х — и, честно говоря, многие из нас не забыли их до сих пор.

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La Vie Est Belle, Lancôme

Если счастье имело бы аромат, то оно пахло бы именно так. Эти духи словно десерт, которым хочется наслаждаться медленно. Сладкие, теплые, с нотами черной смородины, груши и пралине. Их сложно не узнать — они долго держатся в воздухе и памяти.

La Vie Est Belle, Lancôme. Фото: Cosmopolitan

Be Delicious, DKNY

Флакон в форме яблока уже сам по себе символ нулевых. А внутри — свежее, сочное, зеленое. Грейпфрут, яблоко, огурец соединились в этом аромате. Эти духи пахнут легкостью и утренней прогулкой в парке. Если у вас когда-то было что-то из Be Delicious, то вы понимаете о чем речь.

Coco Mademoiselle, Chanel

Классика, которую никогда не стыдно носить. Женственная, но не скучная. Элегантная, но с характером. Этот аромат всегда звучит по-разному на разных женщинах, но в каждом случае красиво. Идеально подходит тем, кто любит чувствовать себя особенной без лишних усилий.

Eclat d'Arpege, Lanvin

Нежность в чистом виде. Этот аромат — как весеннее утро, когда все вокруг свежее и новое. Сирень, пион, немного персикового цвета. Многие до сих пор возвращаются к нему, когда хочется спокойствия и легкости.

Eclat d'Arpege, Lanvin. Фото: Cosmopolitan

La Petite Robe Noire, Guerlai

Это не просто аромат — это настроение. Темная вишня, миндаль, чай и розы — звучит, как что-то для настоящей киногероини. Если вы когда-нибудь мечтали о вечере в маленьком черном платье, с бокалом вина и блеском в глазах — этот парфюм именно для такого момента.

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