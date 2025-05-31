Бюджетні аналоги люксовим парфумам від Zara — мають бути в кожної

Аналоги люксу — підбірка кращих бюджетних парфумів від Zara
Для того, аби пахнути дорого, не обов'язково купувати парфуми за всі гроші світу. Zara має кілька ароматів, які вже стали альтернативою люксу. Вони приваблюють любительок вишуканих парфумів своєю витонченістю та приємною ціною.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Кращі парфуми від Zara
Red Temptation Summer
Цей парфум — аналог вже легендарного Baccarat Rouge 540. Red Temptation Summer залишає жіночний та вишуканий шлейф. Він пахне квітковим букетом та жасмином, шарму додають нотки шафрану й коріандру. Цей парфум — ідеальне поєднання солодкого праліне з деревним ароматом.
Rose Gourmand
Якщо ви хочете знайти бюджетний аналог Montale Intense Cafe, зверніть увагу на Rose Gourmand від Zara. В цьому ароматі нотки гвоздики переплітаються з легкою ніжкою півонією та жасмином. Все це підсилює свіжа троянда. Ваніль та кремово-карамельні ноти гурме довершують парфум.
Amber Fusion
Цей аромат — альтернатива Chanel Chance Eau Tendre. У парфумі свіжість цитрусових гармонійно поєднується з морським бризом. Верхні ноти плавно переходять в кислотні мотиви лісових ягід. Серце аромату — квіткова ніжність конвалій.
Sublime Époque
Бюджетна альтернатива Giorgio Armani My Way — Sublime Époque від Zara. Цей парфум наповнюють ноти бергамоту, апельсинового цвіту та білого персика. Все це поєднується з теплою базою ванілі та кедра.
Ці аромати легко замінять люксових улюбленців мільйонів. Вони нічим не поступаються дорогим парфумам та підкорили серця модниць поєднанням новизни й вічної класики.
Нагадаємо, раніше ми писали про кращі парфуми останнього десятиліття. Вони не вийдуть з моди ніколи.
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