Бюджетні аналоги люксовим парфумам від Zara — мають бути в кожної

Парфуми. Фото: Freepik

Для того, аби пахнути дорого, не обов'язково купувати парфуми за всі гроші світу. Zara має кілька ароматів, які вже стали альтернативою люксу. Вони приваблюють любительок вишуканих парфумів своєю витонченістю та приємною ціною.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Кращі парфуми від Zara

Red Temptation Summer

Цей парфум — аналог вже легендарного Baccarat Rouge 540. Red Temptation Summer залишає жіночний та вишуканий шлейф. Він пахне квітковим букетом та жасмином, шарму додають нотки шафрану й коріандру. Цей парфум — ідеальне поєднання солодкого праліне з деревним ароматом.

Парфум Red Temptation Summer. Фото з Instagram

Rose Gourmand

Якщо ви хочете знайти бюджетний аналог Montale Intense Cafe, зверніть увагу на Rose Gourmand від Zara. В цьому ароматі нотки гвоздики переплітаються з легкою ніжкою півонією та жасмином. Все це підсилює свіжа троянда. Ваніль та кремово-карамельні ноти гурме довершують парфум.

Парфум Rose Gourmand. Фото з Instagram

Amber Fusion

Цей аромат — альтернатива Chanel Chance Eau Tendre. У парфумі свіжість цитрусових гармонійно поєднується з морським бризом. Верхні ноти плавно переходять в кислотні мотиви лісових ягід. Серце аромату — квіткова ніжність конвалій.

Парфум Amber Fusion. Фото з Instagram

Sublime Époque

Бюджетна альтернатива Giorgio Armani My Way — Sublime Époque від Zara. Цей парфум наповнюють ноти бергамоту, апельсинового цвіту та білого персика. Все це поєднується з теплою базою ванілі та кедра.

Парфум Sublime Époque. Фото з Instagram

Ці аромати легко замінять люксових улюбленців мільйонів. Вони нічим не поступаються дорогим парфумам та підкорили серця модниць поєднанням новизни й вічної класики.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі парфуми останнього десятиліття. Вони не вийдуть з моди ніколи.

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