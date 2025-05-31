Бюджетные аналоги люксовым духам от Zara — должны быть у каждой

Аналоги люкса — подборка лучших бюджетных духов от Zara
Для того, чтобы пахнуть дорого, не обязательно покупать духи за все деньги мира. Zara имеет несколько ароматов, которые уже стали альтернативой люксу. Они привлекают любительниц изысканных духов своей утонченностью и приятной ценой.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Лучшие духи от Zara
Red Temptation Summer
Этот парфюм — аналог уже легендарного Baccarat Rouge 540. Red Temptation Summer оставляет женственный и изысканный шлейф. Он пахнет цветочным букетом и жасмином, шарма добавляют нотки шафрана и кориандра. Этот парфюм — идеальное сочетание сладкого пралине с древесным ароматом.
Rose Gourmand
Если вы хотите найти бюджетный аналог Montale Intense Cafe, обратите внимание на Rose Gourmand от Zara. В этом аромате нотки гвоздики переплетаются с легким нежным пионом и жасмином. Все это усиливает свежая роза. Ваниль и кремово-карамельные ноты гурме довершают парфюм.
Amber Fusion
Этот аромат — альтернатива Chanel Chance Eau Tendre. В парфюме свежесть цитрусовых гармонично сочетается с морским бризом. Верхние ноты плавно переходят в кислотные мотивы лесных ягод. Сердце аромата — цветочная нежность ландышей.
Sublime Époque
Бюджетная альтернатива Giorgio Armani My Way — Sublime Époque от Zara. Этот парфюм наполняют ноты бергамота, апельсинового цвета и белого персика. Все это сочетается с теплой базой ванили и кедра.
Эти ароматы легко заменят люксовых любимцев миллионов. Они ничем не уступают дорогим духам и покорили сердца модниц сочетанием новизны и вечной классики.
Напомним, ранее мы писали о лучших духах последнего десятилетия. Они не выйдут из моды никогда.
Также мы рассказывали о лучших ароматах-афродизиаках. Они подойдут как женщинам, так и мужчинам.
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