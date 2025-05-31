Бюджетные аналоги люксовым духам от Zara — должны быть у каждой

Парфюмерия. Фото: Freepik

Для того, чтобы пахнуть дорого, не обязательно покупать духи за все деньги мира. Zara имеет несколько ароматов, которые уже стали альтернативой люксу. Они привлекают любительниц изысканных духов своей утонченностью и приятной ценой.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Лучшие духи от Zara

Red Temptation Summer

Этот парфюм — аналог уже легендарного Baccarat Rouge 540. Red Temptation Summer оставляет женственный и изысканный шлейф. Он пахнет цветочным букетом и жасмином, шарма добавляют нотки шафрана и кориандра. Этот парфюм — идеальное сочетание сладкого пралине с древесным ароматом.

Парфюм Red Temptation Summer. Фото из Instagram

Rose Gourmand

Если вы хотите найти бюджетный аналог Montale Intense Cafe, обратите внимание на Rose Gourmand от Zara. В этом аромате нотки гвоздики переплетаются с легким нежным пионом и жасмином. Все это усиливает свежая роза. Ваниль и кремово-карамельные ноты гурме довершают парфюм.

Парфюм Rose Gourmand. Фото из Instagram

Amber Fusion

Этот аромат — альтернатива Chanel Chance Eau Tendre. В парфюме свежесть цитрусовых гармонично сочетается с морским бризом. Верхние ноты плавно переходят в кислотные мотивы лесных ягод. Сердце аромата — цветочная нежность ландышей.

Парфюм Amber Fusion. Фото из Instagram

Sublime Époque

Бюджетная альтернатива Giorgio Armani My Way — Sublime Époque от Zara. Этот парфюм наполняют ноты бергамота, апельсинового цвета и белого персика. Все это сочетается с теплой базой ванили и кедра.

Парфюм Sublime Époque. Фото из Instagram

Эти ароматы легко заменят люксовых любимцев миллионов. Они ничем не уступают дорогим духам и покорили сердца модниц сочетанием новизны и вечной классики.

Напомним, ранее мы писали о лучших духах последнего десятилетия. Они не выйдут из моды никогда.

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