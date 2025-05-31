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Аналоги люкса — подборка лучших бюджетных духов от Zara

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Дата публикации 31 мая 2025 19:52
Бюджетные аналоги люксовым духам от Zara — должны быть у каждой
Парфюмерия. Фото: Freepik

 Для того, чтобы пахнуть дорого, не обязательно покупать духи за все деньги мира. Zara имеет несколько ароматов, которые уже стали альтернативой люксу. Они привлекают любительниц изысканных духов своей утонченностью и приятной ценой.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Лучшие духи от Zara

Red Temptation Summer

Этот парфюм — аналог уже легендарного Baccarat Rouge 540. Red Temptation Summer оставляет женственный и изысканный шлейф. Он пахнет цветочным букетом и жасмином, шарма добавляют нотки шафрана и кориандра. Этот парфюм — идеальное сочетание сладкого пралине с древесным ароматом.

Чим пахнуть парфуми Red Temptation Summer
Парфюм Red Temptation Summer. Фото из Instagram

Rose Gourmand

Если вы хотите найти бюджетный аналог Montale Intense Cafe, обратите внимание на Rose Gourmand от Zara. В этом аромате нотки гвоздики переплетаются с легким нежным пионом и жасмином. Все это усиливает свежая роза. Ваниль и кремово-карамельные ноты гурме довершают парфюм.

Чим пахнуть парфуми Rose Gourmand
Парфюм Rose Gourmand. Фото из Instagram

Amber Fusion

Этот аромат — альтернатива Chanel Chance Eau Tendre. В парфюме свежесть цитрусовых гармонично сочетается с морским бризом. Верхние ноты плавно переходят в кислотные мотивы лесных ягод. Сердце аромата — цветочная нежность ландышей.

Чим пахнуть парфуми Amber Fusion
Парфюм Amber Fusion. Фото из Instagram

Sublime Époque

Бюджетная альтернатива Giorgio Armani My Way — Sublime Époque от Zara. Этот парфюм наполняют ноты бергамота, апельсинового цвета и белого персика. Все это сочетается с теплой базой ванили и кедра.

Чим пахнуть парфуми Sublime Époque
Парфюм Sublime Époque. Фото из Instagram

Эти ароматы легко заменят люксовых любимцев миллионов. Они ничем не уступают дорогим духам и покорили сердца модниц сочетанием новизны и вечной классики.

Напомним, ранее мы писали о лучших духах последнего десятилетия. Они не выйдут из моды никогда.

Также мы рассказывали о лучших ароматах-афродизиаках. Они подойдут как женщинам, так и мужчинам.

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Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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