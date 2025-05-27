Парфуми з афродизіаками — аромати, що зачаровують надовго

Дівчина наносить парфуми на себе. Фото: Freepik

Є аромати, які просто приємні. А є такі, що пробуджують щось глибше — бажання, чуттєвість, спогади, що змушують серце битися частіше. Їх не просто нюхають, адже їх хочеться відчувати знову і знову. І деякі з них справді здатні зачепити на рівні, близькому до магії.

Новини.LIVE розповість детальніше про подібні парфуми.

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Троянда

М’яка, оксамитова, як дотик улюбленої руки. Вона пахне жіночністю і спокоєм, і коли звучить у правильному поєднанні — як, наприклад, у Rose des Vents — він створює ефект "зупиніться і вдихніть ще раз". Це не банальний аромат, а справжній знак ніжності.

Rose des Vents. Фото: make.up

Жасмин

Той випадок, коли запах може розбудити бажання сильніше, ніж слова. Він трохи дикий, яскравий, тягучий — ідеально підходить для моментів, коли хочеться бути нестримною. Особливо, якщо це жасмин у Jasmin Fauve — аромат, що не лишає байдужих.

Сандалове дерево

Цей запах — як спогад про когось важливого. Теплий, глибокий, злегка пряний. Він не голосний, але дуже стійкий — немов обійми, що залишаються з вами надовго. У Santal 33 ця нота звучить чуттєво й сильно — без зайвих зусиль, але точно.

Le Labo Santal 33. Фото: make.up

Тубероза

Вона завжди трохи провокативна. Має щось спільне з тілесністю — ідеально пасує до вечора, коли ніч тільки починається, а думки вже не зовсім про повсякденне. У Carnal Flower тубероза розкривається не різко, а плавно — як погляд, що затримався надовше, ніж слід.

Усі представлені аромати не про моду. Вони про відчуття. Про внутрішній порух, який важко пояснити, але точно неможливо ігнорувати.

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