Духи с афродизиаками — ароматы, что завораживают надолго

Лучшие ароматы-афродизиаки для женщин и мужчин
Есть ароматы, которые просто приятны. А есть такие, что пробуждают нечто более глубокое — желания, чувственность, воспоминания, заставляющие сердце биться чаще. Их не просто нюхают, ведь их хочется чувствовать снова и снова. И некоторые из них действительно способны зацепить на уровне, близком к магии.
Новини.LIVE расскажет подробнее о подобных духах.
Духи, что действуют как афродизиаки
Роза
Мягкая, бархатистая, как прикосновение любимой руки. Она пахнет женственностью и спокойствием, и когда звучит в правильном сочетании — как, например, у Rose des Vents — он создает эффект "остановитесь и вдохните еще раз". Это не банальный аромат, а настоящий знак нежности.
Жасмин
Тот случай, когда запах может разбудить желание сильнее, чем слова. Он немного дикий, яркий, тягучий — идеально подходит для моментов, когда хочется быть безудержной. Особенно, если это жасмин в Jasmin Fauve — аромат, который не оставляет равнодушных.
Сандаловое дерево
Этот запах — как воспоминание о ком-то важном. Теплый, глубокий, слегка пряный. Он не громкий, но очень стойкий — словно объятия, которые остаются с вами надолго. В Santal 33 эта нота звучит чувственно и сильно — без лишних усилий, но точно.
Тубероза
Она всегда немного провокативна. Имеет что-то общее с телесностью — идеально подходит к вечеру, когда ночь только начинается, а мысли уже не совсем о повседневности. В Carnal Flower тубероза раскрывается не резко, а плавно — как взгляд, задержавшийся дольше положенного.
Все представленные ароматы не о моде. Они об ощущениях. О внутреннем порыве, который трудно объяснить, но точно невозможно игнорировать.
Ранее мы писали о том, какие духи с роскошным шлейфом достойны внимания.
Также мы сообщали, какие духи выбрать себе на весну-лето.
Читайте Новини.LIVE!