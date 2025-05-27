Духи с афродизиаками — ароматы, что завораживают надолго

Девушка наносит духи на себя. Фото: Freepik

Есть ароматы, которые просто приятны. А есть такие, что пробуждают нечто более глубокое — желания, чувственность, воспоминания, заставляющие сердце биться чаще. Их не просто нюхают, ведь их хочется чувствовать снова и снова. И некоторые из них действительно способны зацепить на уровне, близком к магии.

Новини.LIVE расскажет подробнее о подобных духах.

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Роза

Мягкая, бархатистая, как прикосновение любимой руки. Она пахнет женственностью и спокойствием, и когда звучит в правильном сочетании — как, например, у Rose des Vents — он создает эффект "остановитесь и вдохните еще раз". Это не банальный аромат, а настоящий знак нежности.

Rose des Vents. Фото: make.up

Жасмин

Тот случай, когда запах может разбудить желание сильнее, чем слова. Он немного дикий, яркий, тягучий — идеально подходит для моментов, когда хочется быть безудержной. Особенно, если это жасмин в Jasmin Fauve — аромат, который не оставляет равнодушных.

Сандаловое дерево

Этот запах — как воспоминание о ком-то важном. Теплый, глубокий, слегка пряный. Он не громкий, но очень стойкий — словно объятия, которые остаются с вами надолго. В Santal 33 эта нота звучит чувственно и сильно — без лишних усилий, но точно.

Le Labo Santal 33. Фото: make.up

Тубероза

Она всегда немного провокативна. Имеет что-то общее с телесностью — идеально подходит к вечеру, когда ночь только начинается, а мысли уже не совсем о повседневности. В Carnal Flower тубероза раскрывается не резко, а плавно — как взгляд, задержавшийся дольше положенного.

Все представленные ароматы не о моде. Они об ощущениях. О внутреннем порыве, который трудно объяснить, но точно невозможно игнорировать.

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