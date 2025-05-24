​Найбільш популярні парфуми за останніх 10 років — улюбленці мільйонів

Парфуми. Фото: Freepik

Деякі парфуми не вийдуть з моди ніколи. Вони підкорили серця мільйонів та впевнено тримають лідерство. Протягом останніх десяти років найпопулярнішими стали кілька ароматів, які досі завойовують любов багатьох.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

П'ять кращих парфумів за останні 10 років

Jimmy Choo Blossom

Цей фруктово-солодкий аромат полонив своєю ніжністю та легкістю. Ноти солодкої малини, соковитих червоних ягід та свіжих цитрусів розкриваються акордами п'янкої троянди.

Парфуми Jimmy Choo Blossom. Фото з Instagram

Moschino Funny

Цей аромат — про грайливість та радість. На початку відчувається гіркий апельсин, червона смородина та рожевий перецт. На другому плані — звабливі квіткові ноти жасмину, фіалки та півонії.

Парфуми Moschino Funny. Фото з Instagram

Trussardi Donna

Впевнені та елегантні жінки обирають саме цей аромат. Парфум Trussardi Donna огортає ніжною вуаллю з квітів і рідкісної деревини, а ще приховує ноти жасмину, лагідного цвіту апельсина та чарівної водяної лілії.

Парфуми Trussardi Donna. Фото з Instagram

Dolce&Gabbana L´Imperatrice

Цей культовий аромат поєднує в собі екзотичні фрукти та чуттєві квіти. Соковите ківі на початкових нотах вишукано переплітається з виразними акордами рожевого перцю. Кавун, цикламен та шовковистий жасмин додають чуттєвості.

Парфум Dolce&Gabbana L´Imperatrice. Фото з Instagram

Armand Basi In Red

Цей аромат ідеально відображає ніжну та спонтанну сторону будь-якої жінки. Він наповнений квітами та стане незамінним для тих, хто сповнений емоцій, пристрастей й вродженої внутрішньої сили. Спочатку аромат звучить цитрусом та бергамотом, у центрі композиції — конвалія, жасмин, троянда та фіалка.

Парфум Armand Basi In Red. Фото з Instagram

Ці п'ять ароматів вже давно стали культовими й, схоже, з моди виходити не збираються. Вони стали вічною класикою, яка подобається усім.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які жіночі парфуми подобаються чоловікам. Вони просто обожнюють ці аромати.

Також ми розповідали про те, які легендарні парфуми забули всі. Колись вони були фаворитами усіх.