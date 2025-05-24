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Лучшие женские духи десятилетия — никогда не выйдут из моды

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Дата публикации 24 мая 2025 19:45
Самые популярные духи за последние 10 лет — любимцы миллионов
Парфюмерия. Фото: Freepik

Некоторые духи не выйдут из моды никогда. Они покорили сердца миллионов и уверенно держат лидерство. В течение последних десяти лет самыми популярными стали несколько женских ароматов, которые до сих пор завоевывают любовь многих.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Пять лучших духов за последние 10 лет

Jimmy Choo Blossom

Этот фруктово-сладкий аромат пленил своей нежностью и легкостью. Ноты сладкой малины, сочных красных ягод и свежих цитрусов раскрываются аккордами пьянящей розы.

Чим пахнуть парфуми Jimmy Choo Blossom
Парфюм Jimmy Choo Blossom. Фото из Instagram

Moschino Funny

Этот аромат — об игривости и радости. В начале ощущается горький апельсин, красная смородина и розовый перец. На втором плане — обольстительные цветочные ноты жасмина, фиалки и пиона.

Чим пахнуть парфуми Moschino Funny
Парфюм Moschino Funny. Фото из Instagram

Trussardi Donna

Уверенные и элегантные женщины выбирают именно этот аромат. Парфюм Trussardi Donna окутывает нежной вуалью из цветов и редкой древесины, а еще скрывает ноты жасмина, ласкового цвета апельсина и очаровательной водяной лилии.

Чим пахнуть парфуми Trussardi Donna
Парфюм Trussardi Donna. Фото из Instagram

Dolce&Gabbana L´Imperatrice

Этот культовый аромат сочетает в себе экзотические фрукты и чувственные цветы. Сочное киви на начальных нотах изысканно переплетается с выразительными аккордами розового перца. Арбуз, цикламен и шелковистый жасмин добавляют чувственности.

Чим пахнуть парфуми Dolce&Gabbana L´Imperatrice
Парфюм Dolce&Gabbana L´Imperatrice. Фото из Instagram

Armand Basi In Red

Этот аромат идеально отражает нежную и спонтанную сторону любой женщины. Он наполнен цветами и станет незаменимым для тех, кто полон эмоций, страстей и врожденной внутренней силы. Сначала аромат звучит цитрусом и бергамотом, в центре композиции — ландыш, жасмин, роза и фиалка.

Чим пахнуть парфуми Armand Basi In Red
Парфюм Armand Basi In Red. Фото из Instagram

Эти пять ароматов уже давно стали культовыми и, похоже, из моды выходить не собираются. Они стали вечной классикой, которая нравится всем.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женские духи нравятся мужчинам. Они просто обожают эти ароматы.

Также мы рассказывали о том, какие легендарные духи забыли все. Когда-то они были фаворитами всех.

мода тренды духи красота аромат
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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