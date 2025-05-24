Самые популярные духи за последние 10 лет — любимцы миллионов

Лучшие женские духи десятилетия — никогда не выйдут из моды
Некоторые духи не выйдут из моды никогда. Они покорили сердца миллионов и уверенно держат лидерство. В течение последних десяти лет самыми популярными стали несколько женских ароматов, которые до сих пор завоевывают любовь многих.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Пять лучших духов за последние 10 лет
Jimmy Choo Blossom
Этот фруктово-сладкий аромат пленил своей нежностью и легкостью. Ноты сладкой малины, сочных красных ягод и свежих цитрусов раскрываются аккордами пьянящей розы.
Moschino Funny
Этот аромат — об игривости и радости. В начале ощущается горький апельсин, красная смородина и розовый перец. На втором плане — обольстительные цветочные ноты жасмина, фиалки и пиона.
Trussardi Donna
Уверенные и элегантные женщины выбирают именно этот аромат. Парфюм Trussardi Donna окутывает нежной вуалью из цветов и редкой древесины, а еще скрывает ноты жасмина, ласкового цвета апельсина и очаровательной водяной лилии.
Dolce&Gabbana L´Imperatrice
Этот культовый аромат сочетает в себе экзотические фрукты и чувственные цветы. Сочное киви на начальных нотах изысканно переплетается с выразительными аккордами розового перца. Арбуз, цикламен и шелковистый жасмин добавляют чувственности.
Armand Basi In Red
Этот аромат идеально отражает нежную и спонтанную сторону любой женщины. Он наполнен цветами и станет незаменимым для тех, кто полон эмоций, страстей и врожденной внутренней силы. Сначала аромат звучит цитрусом и бергамотом, в центре композиции — ландыш, жасмин, роза и фиалка.
Эти пять ароматов уже давно стали культовыми и, похоже, из моды выходить не собираются. Они стали вечной классикой, которая нравится всем.
Напомним, ранее мы писали о том, какие женские духи нравятся мужчинам. Они просто обожают эти ароматы.
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