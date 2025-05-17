П'ять культових парфумів — всі забули про ці легендарні аромати

Дівчина тримає парфуми в руці. Фото: Freepik

Парфуми — це невидимий аксесуар, який завжди завершує образ. Деякі аромати не виходять з моди роками та впевнено утримують лідерство серед модниць. Є й такі, що свого часу стали легендарними, але зараз про них почали забувати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Культові парфуми, про які забули

Giorgio Armani My Way

Цей парфум поєднує в собі свіжість білого квіткового букета та чуттєві ноти ванілі й кедра. Кожна з них має свою роль: свіжості аромату надають бархатистий жасмин та апельсиновий цвіт, а ваніль та кедр огортають теплом й вишуканістю.

Парфум Giorgio Armani My Way. Фото з Instagram

Paco Rabanne Olympea

Цей аромат повний квітів та свіжості, яка нагадує гірські вершини. Парфум відкриває свіжий акорд із пряної трав'яної шавлії, пікантного рожевого перцю й яскравої зелені. У серці — пахучий жасмин та жіночна троянда.

Парфум Paco Rabanne Olympea. Фото з Instagram

Yves Saint Laurent Mon Paris

На початкових нотах аромату ви відчуєте ніжність соковитих фруктів. У парфумі поєднано солодкість полуниці, грайливу малину, спокусливу грушу й апельсинові акорди. П'янкий жасмин у ньому переплітається з півонією.

Парфум Yves Saint Laurent Mon Paris. Фото з Instagram

Montale Intense Cafe

Це кавовий аромат підкорив не одне серце. В основі чуттєва кава, яка досить швидко поступається місцем ніжній троянді. Цей дует залишає гарний шлейф з ванілі, оксамитової амбри та білого мускусу.

Парфум Montale Intense Cafe. Фото з Instagram

Yves Saint Laurent Libre

Цей аромат заворожує нотами мандарину, чорної смородини та лаванди. У серці — квіткова мелодія продовжується жасмином та ніжним апельсиновим кольором. Цей парфум надихає, а забути його неможливо.

Парфум Yves Saint Laurent Libre. Фото з Instagram

Ці парфуми незаслужено забули, хоча всі вони підкорили не одне серце модниць. Можливо, деякі з них ще повернуться в моду та знову нагадають про себе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які жіночі парфуми обожнюють чоловіки. Вони мають бути в кожної.

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