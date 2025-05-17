Пять культовых парфюмов — все забыли об этих легендарных ароматах

Девушка держит духи в руке. Фото: Freepik

Парфюм — это невидимый аксессуар, который всегда завершает образ. Некоторые ароматы не выходят из моды годами и уверенно удерживают лидерство среди модниц. Есть и такие, которые в свое время стали легендарными, но сейчас о них начали забывать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Культовые духи, о которых забыли

Giorgio Armani My Way

Этот парфюм сочетает в себе свежесть белого цветочного букета и чувственные ноты ванили и кедра. Каждая из них имеет свою роль: свежесть аромату придают бархатистый жасмин и апельсиновый цвет, а ваниль и кедр окутывают теплом и изысканностью.

Парфюм Giorgio Armani My Way. Фото из Instagram

Paco Rabanne Olympea

Этот аромат полон цветов и свежести, которая напоминает горные вершины. Парфюм открывает свежий аккорд из пряного травяного шалфея, пикантного розового перца и яркой зелени. В сердце — благоухающий жасмин и женственная роза.

Парфюм Paco Rabanne Olympea. Фото из Instagram

Yves Saint Laurent Mon Paris

На начальных нотах аромата вы почувствуете нежность сочных фруктов. В парфюме сочетаются сладость клубники, игривая малина, соблазнительная груша и апельсиновые аккорды. Пьянящий жасмин в нем переплетается с пионом.

Парфюм Yves Saint Laurent Mon Paris. Фото из Instagram

Montale Intense Cafe

Это кофейный аромат покорил не одно сердце. В основе чувственный кофе, который довольно быстро уступает место нежной розе. Этот дуэт оставляет красивый шлейф из ванили, бархатной амбры и белого мускуса.

Парфюм Montale Intense Cafe. Фото из Instagram

Yves Saint Laurent Libre

Этот аромат завораживает нотами мандарина, черной смородины и лаванды. В сердце — цветочная мелодия продолжается жасмином и нежным апельсиновым цветом. Этот парфюм вдохновляет, а забыть его невозможно.

Парфюм Yves Saint Laurent Libre. Фото из Instagram

Эти духи незаслуженно забыты, хотя все они покорили не одно сердце модниц. Возможно, некоторые из них еще вернутся в моду и снова напомнят о себе.

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