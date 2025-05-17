Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Мода Когда-то их любили все — легендарные духи, о которых забыли

Когда-то их любили все — легендарные духи, о которых забыли

Ua en ru
Дата публикации 17 мая 2025 19:40
Пять культовых парфюмов — все забыли об этих легендарных ароматах
Девушка держит духи в руке. Фото: Freepik

Парфюм — это невидимый аксессуар, который всегда завершает образ. Некоторые ароматы не выходят из моды годами и уверенно удерживают лидерство среди модниц. Есть и такие, которые в свое время стали легендарными, но сейчас о них начали забывать.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Культовые духи, о которых забыли

Giorgio Armani My Way

Этот парфюм сочетает в себе свежесть белого цветочного букета и чувственные ноты ванили и кедра. Каждая из них имеет свою роль: свежесть аромату придают бархатистый жасмин и апельсиновый цвет, а ваниль и кедр окутывают теплом и изысканностью.

Чим пахнуть парфуми Giorgio Armani My Way
Парфюм Giorgio Armani My Way. Фото из Instagram

Paco Rabanne Olympea

Этот аромат полон цветов и свежести, которая напоминает горные вершины. Парфюм открывает свежий аккорд из пряного травяного шалфея, пикантного розового перца и яркой зелени. В сердце — благоухающий жасмин и женственная роза.

Чим пахнуть парфуми Paco Rabanne Olympea
Парфюм Paco Rabanne Olympea. Фото из Instagram

Yves Saint Laurent Mon Paris

На начальных нотах аромата вы почувствуете нежность сочных фруктов. В парфюме сочетаются сладость клубники, игривая малина, соблазнительная груша и апельсиновые аккорды. Пьянящий жасмин в нем переплетается с пионом.

Чим пахнуть парфуми Yves Saint Laurent Mon Paris
Парфюм Yves Saint Laurent Mon Paris. Фото из Instagram

Montale Intense Cafe

Это кофейный аромат покорил не одно сердце. В основе чувственный кофе, который довольно быстро уступает место нежной розе. Этот дуэт оставляет красивый шлейф из ванили, бархатной амбры и белого мускуса.

Чим пахнуть парфуми Montale Intense Cafe
Парфюм Montale Intense Cafe. Фото из Instagram

Yves Saint Laurent Libre

Этот аромат завораживает нотами мандарина, черной смородины и лаванды. В сердце — цветочная мелодия продолжается жасмином и нежным апельсиновым цветом. Этот парфюм вдохновляет, а забыть его невозможно.

Чим пахнуть парфуми Yves Saint Laurent Libre
Парфюм Yves Saint Laurent Libre. Фото из Instagram

Эти духи незаслуженно забыты, хотя все они покорили не одно сердце модниц. Возможно, некоторые из них еще вернутся в моду и снова напомнят о себе.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женские духи обожают мужчины. Они должны быть у каждой.

Также мы рассказывали о том, какие автоматы стали культовыми в 2025 году. Так пахнут самые успешные звезды мира.

мода духи тренды духи аромат
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /